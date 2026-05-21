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21 de mayo de 2026 a la - 10:50

Concejales quieren saber si el Mercado Municipal de Carapeguá tiene seguro contra incendio

La Junta Municipal pide informe al intendente Luciano Cañete (ANR) sobre seguro contra incendio del Mercado Municipal de Carapeguá.
La Junta Municipal de Carapeguá solicita al intendente Luciano Cañete detalles sobre el seguro contra incendio del mercado.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. La Junta Municipal de Carapeguá solicitó al intendente Luciano Cañete (ANR-HC) un informe sobre la existencia de un seguro contra incendio y las medidas de prevención implementadas en el Mercado Municipal local. La minuta fue presentada por el concejal Enrique González Quintana (PJ).

Por Emilce Ramírez

El edil municipal González Quintana manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad del Mercado Municipal y advirtió que el lugar “es una bomba de tiempo” si no cuenta con seguro contra incendio. Por ello, solicitó que se requiera un informe al Ejecutivo comunal.

Junta Municipal de Carapeguá
La Junta Municipal de Carapeguá aprobó solicitar un informe sobre el seguro contra incendios del Mercado Municipal de Carapeguá.

Según expresó, lo que se busca es evitar una situación similar a la ocurrida el pasado 10 de mayo en el Mercado Municipal de Itauguá, donde un incendio provocó importantes pérdidas económicas y puso en riesgo viviendas cercanas.

El objetivo es prevenir una tragedia y garantizar la seguridad de los trabajadores, comerciantes y clientes del mercado, sostuvo el concejal.

El Mercado Municipal de Carapeguá, con más de 80 años de funcionamiento, alberga salones comerciales, carnicerías y puestos de venta de verduras y ropas, siendo uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad.

Concejales piden informe sobre situación del Mercado Municipal de Carapeguá y si cuenta con seguro contra incendio.
Concejales piden informe sobre situación del Mercado Municipal de Carapeguá y si cuenta con seguro contra incendio.

Los concejales consideran prioritario conocer si el establecimiento cuenta con cobertura de seguro contra incendio y cuáles son los mecanismos de respuesta ante emergencias.

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Plan de control contra incendio está en proceso

Consultada sobre el tema, la ingeniera ambiental Natalia Benítez, de la Municipalidad local, explicó que actualmente se encuentra en proceso la elaboración un plan de control contra incendios para el Mercado Municipal local.

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Señaló que el plano de prevención y combate de incendios ya fue diseñado y que el documento está en proceso de presentación ante la Junta Municipal para su aprobación.

Buscan trabajar en la prevención de incendios en el Mercado Municipal de Carapeguá.
Buscan trabajar en la prevención de incendios en el Mercado Municipal de Carapeguá.

Finalmente, indicó además que la aprobación de dicho plan será fundamental para avanzar en los trámites relacionados con el control, prevención y mitigación de incendios dentro del mercado municipal.