Concejales quieren saber si el Mercado Municipal de Carapeguá tiene seguro contra incendio

El edil municipal González Quintana manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad del Mercado Municipal y advirtió que el lugar “es una bomba de tiempo” si no cuenta con seguro contra incendio. Por ello, solicitó que se requiera un informe al Ejecutivo comunal.

Según expresó, lo que se busca es evitar una situación similar a la ocurrida el pasado 10 de mayo en el Mercado Municipal de Itauguá, donde un incendio provocó importantes pérdidas económicas y puso en riesgo viviendas cercanas.

El objetivo es prevenir una tragedia y garantizar la seguridad de los trabajadores, comerciantes y clientes del mercado, sostuvo el concejal.

El Mercado Municipal de Carapeguá, con más de 80 años de funcionamiento, alberga salones comerciales, carnicerías y puestos de venta de verduras y ropas, siendo uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad.

Los concejales consideran prioritario conocer si el establecimiento cuenta con cobertura de seguro contra incendio y cuáles son los mecanismos de respuesta ante emergencias.

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Plan de control contra incendio está en proceso

Consultada sobre el tema, la ingeniera ambiental Natalia Benítez, de la Municipalidad local, explicó que actualmente se encuentra en proceso la elaboración un plan de control contra incendios para el Mercado Municipal local.

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Señaló que el plano de prevención y combate de incendios ya fue diseñado y que el documento está en proceso de presentación ante la Junta Municipal para su aprobación.

Finalmente, indicó además que la aprobación de dicho plan será fundamental para avanzar en los trámites relacionados con el control, prevención y mitigación de incendios dentro del mercado municipal.