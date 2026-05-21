Feria de empleo: buscan 800 trabajadores para flota fluvial

El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Empleo, y el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) pusieron en marcha esta mañana la primera ferial laboral del sector naviero, con un total de 86 vacancias disponibles en distintas empresas del rubro.

Las oportunidades laborales corresponden a diez empresas del sector: Hidrovías del Paraguay SA, Interbarge de Paraguay SRL, Naviera Chaco SRL, LHG Navegación SA, Cargo Line Paraguay SA, Navemar SA, Girona SA, Paramar SA, Paranave SA, UABL PY.

“Esta es la primera edición de la Feria de Empleo Fluvial del Paraguay y estamos muy contentos. Hay vacantes para diferentes cargos, este es un sector en expansión y lo ideal es que todos se vayan con un puesto de trabajo”, apuntó Bernd Gunther, presidente de Cafym.

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“Hoy tenemos vacancias de todos los niveles. De marineros y engrasadores, que son cargos iniciales, donde hay más rotación de personal como ocurre en cualquier empresa con los cargos iniciales”, mencionó.

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También comentó que hay inversión en el rubro marítimo y naviero del Paraguay. “Cada vez más embarcaciones. Este año estamos hablando de más de 15 remolcadores nuevos, que son unas 800 personas más que vamos a necesitar en el rubro”.

En cuanto a la labor del marinero, Bernd Gunther señaló que es un estilo de vida diferente. “Uno está lejos de su casa por muchos días, luego vuelve y está de franco en la casa. Entonces es un estilo de vida diferente, no es un horario de oficina convencional el que se cumple, pero en contrapartida es un sector que remunera bien”.

“Esta es la primera edición de esta feria y nos dimos cuenta de que nos quedó un poco chico el espacio. Oportunamente vamos a publicar la fecha para realizar una segunda edición”, concluyó.