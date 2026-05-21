Tras reclamos, la Gobernación de Misiones anuncia reparación de la USF

Tras los reclamos de los pobladores de la comunidad de Santa Rita, una de las compañías de San Ignacio, Misiones, por el mal estado en que se encuentra el edificio de la Unidad de Salud Familiar (USF), la Gobernación de Misiones anunció que realizará la reparación de la instalación.

Los trabajos de reparación de la USF de esta comunidad estarían iniciando el próximo martes 26 de mayo, con una inversión de G. 430 millones. El proyecto contempla la refacción total del edificio, según informó la institución.

Desde la Gobernación señalaron que, debido a la urgencia de la situación, el proceso se realizará mediante contratación directa. Además, que el lunes 25 de mayo se dará a conocer la empresa adjudicada, así como el plazo de ejecución de las obras.

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Local no es adecuado

Los habitantes de Santa Rita habían señalado que, debido al mal estado y al riesgo de derrumbe del local de la USF, la atención médica tuvo que trasladarse a una iglesia evangélica de la zona.

Actualmente las atenciones se brindan en el salón de la iglesia, lo que no ofrece la privacidad necesaria para las consultas médicas.

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Señalaron que el lugar no reúne las condiciones adecuadas para garantizar la intimidad de los pacientes.

Además, mencionaron que, cuando una mujer debe realizarse un examen de Papanicolaou (PAP), la profesional solicita a las personas presentes que abandonen el recinto para poder cerrar las puertas y brindar la privacidad que requiere el procedimiento. También que la recepción de los pacientes se realiza debajo de un árbol.