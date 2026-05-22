Abogados denunciarán a fiscala Soledad Machuca por cuatro supuestos hechos punibles

La Asociación de Abogados, Auxiliares y Agentes de Justicia Penal del Paraguay (AAAJP), a través de su representante Federico Campos López Moreira, anunció que la próxima semana promoverá una denuncia penal contra la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal por varios supuestos hechos punibles.

El anuncio se produce luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolviera, de oficio, la apertura de una investigación preliminar sobre la actuación de Machuca Vidal en relación con la denuncia presentada en 2020 contra el entonces diputado Hernán David Rivas Román por su presunto título falso de abogado.

En caso de constatarse irregularidades en el proceso abierto por el JEM, la fiscala adjunta podría enfrentar un enjuiciamiento y eventualmente ser removida del Ministerio Público.

Lea más: Caso Hernán Rivas: JEM abre investigación contra fiscala adjunta Soledad Machuca

Denuncia incluirá cuatro presuntos hechos punibles

Campos López Moreira afirmó que la presentación será realizada ante la unidad actualmente encabezada por la fiscala Nancy Salomón y que estará dirigida contra quien fuera titular de dicha dependencia durante varios años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó, la denuncia atribuirá a Machuca Vidal la presunta comisión de los hechos punibles de prevaricato grave, obstrucción y frustración de la investigación penal, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.

“Nosotros, los miembros de la AAAJP, la semana entrante pondremos a prueba la nueva dirección de esa unidad, hoy a cargo de Nancy Salomón, y haremos una denuncia a la misma exdirectora de varios años y cajoneos, la señora Soledad Machuca”, manifestó Campos.

Impugnarán decisión del JEM para seguir participando del proceso

El representante de la asociación también cuestionó la determinación del JEM de apartarlos del proceso iniciado contra la fiscala adjunta y adelantó que promoverán una impugnación para revertir esa medida.

Indicó que el objetivo es mantener la participación de la organización en todas las etapas del procedimiento disciplinario, incluyendo diligencias y audiencias que eventualmente se desarrollen en el marco del enjuiciamiento.

Campos López Moreira señaló, además, que buscarán que la eventual investigación concluya con una sanción efectiva en caso de comprobarse irregularidades, de ese modo evitar que el proceso finalice mediante mecanismos como la renuncia, jubilación o permisos administrativos.

Lea más: JEM blinda a fiscal adjunta acusada de “cajonear” denuncia contra Hernán Rivas

Documentos respaldan la presentación, según la AAAJP

El abogado aseguró que la denuncia y las acciones impulsadas por la asociación cuentan con respaldo documental reunido en los últimos años.

Entre los antecedentes citados mencionó la denuncia presentada en 2020 relacionada con el presunto título falso de abogado de Hernán Rivas. También citó una denuncia promovida ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) por dos diputadas contra Machuca Vidal por supuesto mal desempeño y presunto “cajoneo” de aquella causa.

Asimismo, mencionó como antecedente una contestación remitida al JEM respecto a la exigencia de caución o garantía para la presentación de denuncias contra magistrados y fiscales.

La investigación preliminar abierta por el JEM se centra precisamente en la actuación de la fiscala adjunta en la tramitación de la denuncia formulada en junio de 2020 contra Hernán Rivas. Esta causa volvió a estar en el centro del debate público tras las controversias surgidas en torno a los títulos universitarios del actual legislador.