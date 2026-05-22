Video: niños cruzan río Aquidabán en precaria balsa para ir a la escuela en Amambay

Niños deben cruzar el río Aquidabán en una precaria balsa, impulsada apenas por cuerdas, para acceder al derecho a la educación en una escuela del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ubicada en una comunidad indígena en el distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay.

La penosa situación ocurre en la Escuela Indígena y Colegio Nacional Pikykua, donde están matriculados 240 alumnos desde el nivel inicial hasta la educación media. Muchos niños acuden a este sitio desde otras comunidades que no tienen escuelas indígenas, o bien, solo tienen ofertas hasta el sexto grado.

“La única forma de llegar al local desde otras comunidades y desde algunas zonas de la misma comunidad es cruzando el río, porque no tenemos muchas escuelas en la zona”, explica Francisco López, director del centro educativo. El mismo López utiliza la balsa, pues vive a 50 kilómetros del lugar, cerca de Pedro Juan Caballero.

El educador relata que en el 2024, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), les prometió la construcción de un puente en la zona, como parte de una lista de pasos elevados que se planifican a nivel país, con financiamiento internacional, pero hasta la fecha, no se cumplió con este compromiso.

Peligro en Amambay: estudiantes figuran entre víctimas fatales tras vuelco de balsa

El director lamenta la situación de abandono y de falta de recursos en la que se encuentran en Pikykua, pues la comunidad también tiene numerosas necesidades y las familias son de escasos recursos.

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Con respecto a la situación de la falta de un puente, expresa que en el último año, por el vuelco de la balsa, seis personas perdieron la vida por ahogamiento en el Aquidabán, dos de ellos eran alumnos de la escuela.

“Nuestra situación realmente es crítica, por eso es que insistimos en que el puente es una herramienta de primera necesidad para todos acá. No podemos esperar más el proyecto, que hace dos años que nos anunciaron”, afirma el director López.

Precariedad en escuela: pabellón está en riesgo de derrumbe

A la caótica situación del cruce de río de los alumnos, se suma que la escuela está en riesgo de derrumbe. Además, no cuentan con comedor para el programa Hambre Cero y las mesas y sillas están en pésimo estado.

Pese a las enormes grietas que se observan en las paredes de las aulas, López asegura que como no cuentan con otros espacios, igual dan clases en el sector en peligro.

La municipalidad local, a cargo del intendente Wilfrido Figueredo (ANR-HC), prometió la construcción de un comedor, para que al menos los niños se alimenten bajo condiciones más dignas. El cartista tampoco cumplió su promesa, pero aún así busca el rekutu en el municipio de Cerro Corá, creado en el 2020.

Educación bajo riesgo: comunidades indígenas son las más rezagadas

Según datos del MEC y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las comunidades indígenas son las más rezagadas en cuanto a educación se refiere.

En Paraguay, apenas el 50% de los estudiantes indígenas que terminan la educación escolar básica, logran continuar sus estudios en el tercer ciclo o en la educación media. Además, el analfabetismo afecta al 38,9% de la población indígena de 15 años en adelante, mientras que el nivel nacional está en alrededor del 5%, según datos del INE.

En la comunidad Pikykua, la población mayoritaria es Paĩ Tavyterã, que figura entre las más afectadas por la crisis del sistema educativo. El promedio de años de estudio de esta población es de tan solo 3,1 años.