Médicos de IPS alertan que falta el 90% de fármacos: “Es el peor momento de la institución”

La crisis en el Instituto de Previsión Social (IPS) alcanzó su punto más crítico, según denunció la doctora Karina Fernández, presidenta de la Asociación Médica del IPS. Reportó que la escasez de medicamentos e insumos básicos es generalizada y que los profesionales de la salud ya no dan abasto ante la desesperación de los asegurados.

“Este es el peor momento del IPS. Nunca vi este grado de abandono. Entendemos que no se pueden solucionar de la noche a la mañana problemas que se arrastran desde hace años, pero la salud no espera. Te morís si no tenés tu medicación”, manifestó con profunda preocupación.

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De acuerdo con un sondeo interno realizado entre los propios médicos de la institución, prácticamente el 90% de los medicamentos esenciales que se recetan a diario están con stock cero, según manifestó. Esta falta de medicamentos genera un peligroso efecto dominó en los servicios de emergencia.

Faltante afecta a todas las especialidades

La escasez abarca tratamientos críticos de diversas especialidades. Señaló que faltan fármacos comunes de primera línea como el Enalapril y el Losartán, que no hay desde hace meses.

Como consecuencia directa, las salas de urgencias se están llenando de pacientes con crisis hipertensivas severas por no haber tomado sus dosis diarias.

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Denunció además que faltan medicamentos vitales como el Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado por pacientes con trasplante renal para evitar que el cuerpo rechace el órgano. Cada caja de este medicamento cuesta unos ₲ 1.600.000 y los pacientes necesitan más de una al mes. No tomarlo significa perder el riñón.

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Agregó que hay faltante de medicamentos como el ácido valproico y el levetiracetam, lo que deja desprotegidos a los pacientes propensos a sufrir convulsiones.

La crisis también llega en plena temporada de cuadros respiratorios, las farmacias del IPS no cuentan siquiera con ibuprofeno, ambroxol, complejo B, vitaminas ni antiparasitarios básicos.

Médicos en la primera línea del desgaste

La falta de respuestas por parte del Estado colocó a los médicos y al personal de psicología en una posición vulnerable, según reportó. Aunque los profesionales de blanco no manejan el presupuesto ni las compras, son quienes deben dar la cara y comunicar las malas noticias a los asegurados.

“Nosotros no somos los que cortamos la tijera del presupuesto, pero absorbemos la angustia de la gente. Muchas veces esto llega a situaciones de violencia verbal y física en los pasillos porque el paciente ya no sabe dónde reclamar”, relató Fernández.

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A este clima de tensión se le suma una grave crisis de recursos humanos. Médicos de distintas áreas están presentando sus renuncias debido al desgaste y el IPS no está reponiendo esos contratos vacantes por trabas legales. Actualmente, existen profesionales que deben atender de forma inhumana hasta a 100 personas en una sola guardia.

El pedido de auxilio al Estado

Si bien desde el gremio médico destacaron la apertura y el trabajo incansable del actual presidente del IPS, el Dr. Isaías Ricardo Fretes, a quién resaltan su diferencia con la gestión “fría” de su antecesor, Jorge Brítez.

Señalan que la presidencia de la previsional no puede hacer milagros sola frente a una burocracia que frena los procesos de compra de urgencia.

Como medida de salvataje urgente, los médicos solicitan que el Gobierno central intervenga. El Ministerio de Salud mantiene una deuda gigantesca e histórica con el IPS que no ha sido saldada.

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Los profesionales afirman que si el Ministerio de Economía inyectara esos fondos pendientes de forma excepcional y flexibilizara los procesos de licitación, se podría reabastecer el sistema de inmediato.

Actualmente, los asegurados que no encuentran sus fármacos tienen la opción teórica de buscarlos en hospitales del Ministerio de Salud, pero los trámites y la distancia vuelven este camino un camino engorroso para personas enfermas.