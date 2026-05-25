El calvario de una maestra: 26 años de servicio y el Estado le traba la jubilación

Una familia cuenta el largo y penoso calvario para que la profesora Alicia Ortiz González pueda acceder a la jubilación, por engorrosos trámites del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el ministro Óscar Lovera al frente.

Sever del Puerto, marido de la docente, denunció que hace un año vienen tramitando la jubilación, luego de que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aprobara todos los papeles y emitiera la resolución necesaria para dejar las aulas.

No obstante, la traba está en el MEF, según denunciaron los familiares, pues allí se dilata la última resolución necesaria para que se concrete finalmente la jubilación de la educadora.

“Ya no sabemos dónde más recurrir, hemos agotado todas las instancias. Es muy grave, se trata de una cuestión humanitaria, no pedimos favores, solo que se cumpla la ley, porque la madre ya completó los años de servicio. Son engorrosos y cansinos los trámites de jubilación”, indicó Del Puerto.

Docente es la principal cuidadora de hija con grave enfermedad

La profesora es la principal cuidadora de la hija que tiene un cuadro grave de enfermedad y que asiste de manera permanente a centros asistenciales.

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Respaldan la situación con una constancia médica que afirma que la niña requiere del acompañamiento materno constante, que fue expedido a pedido de los padres por el doctor Juan José Escauriza Ortiz.

Además, sostuvieron que la hija cuenta con un cuadro depresivo y por la enfermedad no asiste a la escuela desde hace un tiempo.

Del Puerto expresó que luego de recurrir hasta al Parlamento Nacional, la última respuesta que recibieron de parte de la Dirección de Jubilaciones del MEF es que la resolución estaría lista en julio, o quizás en junio. “No hay una fecha concreta para la resolución, después de todo lo que esperamos. Recurrimos numerosas veces al Ministerio de Economía, pero nos dejan así”, remarcó.

MEC: más de 1.200 profesores se jubilan hasta junio

El ministro de Educación, Luis Ramírez, firmó el 19 de marzo la resolución N° 408 “por la cual se dispone la desvinculación y baja del personal” para 1.245 maestros que ya tienen la normativa aprobada por parte del Ministerio de Economía.

Este documento es emitido como último paso para que los profesores que cumplen funciones en la cartera puedan dejar las salas de clase y acceder a sus haberes. Es también otro paso por el cual deberá pasar la profesora Alicia Ortiz González, una vez que en Economía apruebe sus trámites.