IPS, a un mes del cambio de administración: “El área médica está quebrada”

En una conferencia encabezada por el doctor Isaías Fretes, quien estuvo flanqueado por sus principales colaboradores, entre ellos el gerente de Salud, la gerente de Abastecimiento y el auditor de la institución, se hizo un recuento de las principales medidas asumidas durante el primer mes de gestión de la nueva administración.

El principal orador fue el presidente, que comenzó su resumen afirmando que el Instituto de Previsión Social (IPS) siguió funcionando a pesar de la crisis. De acuerdo con las cifras expuestas durante la ponencia, a lo largo de este mes se realizaron casi 470.000 atenciones médicas dentro de la red.

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“La situación económica en IPS no es buena”

En su recuento, Isaías Fretes, quien desde que asumió estuvo exponiendo las graves falencias administrativas detectadas en la previsional, reiteró que la situación de esta institución en el área económica no es buena y añadió en guaraní “ivai la ore porte”.

“No solo está en situación de crisis, yo creo que en el área médica está quebrada”, aseveró el presidente.

En esa línea, añadió que el problema ya está y lo que resta es encontrar soluciones; entre ellas citó la revisión del vademécum. Informó que se analizaron 5.000 productos, de los cuales serán eliminados 900, lo que constituirá “un ahorro impresionante”. Aclaró que esta decisión está sujeta a la decisión del Consejo de Administración.

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Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, indicó que encontraron una deficiencia en la planificación de licitaciones y medicamentos y como ejemplo cito:

207 medicamentos que no estaban siendo previstos en licitaciones

Más de 300 medicamentos que tienen una cobertura contractual de la administración anterior

70 medicamentos en espera de entrega de los proveedores

100 productos en espera de disponibilidad presupuestaria

Añadió que hallaron varios equipamientos sin licitación y sin mantenimiento correctivo y preventivo. Entre ellos citó el angiógrafo, equipo que de momento está parado por necesidad de mantenimiento, proceso que se inició la semana pasada con insumos que fueron traídos desde el exterior.

Por otro lado, informó que la institución no contaba con suero y ya se adjudicó semanas atrás, logrando un precio 48 por ciento menor en comparación con el 2023, lo que implica un ahorro de por lo menos G. 17.000 millones, señaló.

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¿Cuánto entra por mes al IPS y cuánto se necesita?

Una de las cifras más llamativas señaladas durante la conferencia tiene que ver con la cantidad de recursos que precisa la previsional para funcionar mes a mes. Según señaló Fretes, se necesitan G. 12 billones y solo ingresan seis.

Durante la conferencia se informó que el equipo económico del IPS ya está encaminando medidas, entre ellas la cesión de deudas que está en proceso por aproximadamente G. 800 mil millones para contar con disponibilidad presupuestaria y enfrentar los desafíos en relación a falta de medicamentos y mantenimiento de equipos.

A esto se suma un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, apelando de esta forma a la colaboración de la academia para hallar una salida a la crisis.

Auditoría interna y externa en el IPS

Fretes también se refirió al papel de la auditoría como “importante y oportuna” para transparentar todo lo que ocurre dentro de la institución. En ese sentido, señaló que existe un equipo auditor externo designado por el Poder Ejecutivo que trabaja en varios ítems; uno de ellos el que compete a las propiedades con que cuenta IPS.

“En breve vamos a transparentar esa área, vamos a poder contar con una guía, un camino para corregir esas irregularidades y, por sobre todas las cosas, vamos a conocer los abusos que se cometieron con esta institución”, dijo.

En lo que respecta a la auditoría interna, el responsable es el coronel Walter Santiago Laguardia, quien informó que se está realizando una evaluación del sistema de control interno para determinar la pertinencia de algunos llamados y contratos que favorezcan al IPS. En ese contexto, mencionó que actualmente también hay siete equipos de la Contraloría General de la República trabajando dentro de la previsional.

Una cuestión que no fue señalada durante la exposición fue la concentración de fondos jubilatorios en entidades bancarias, entre ellas ueno Bank, el banco amigo del Gobierno.

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Personal de blanco, en situación de precariedad

Fretes dedicó también un tiempo a hablar de la situación que afrontan sus médicos y, en ese sentido, pronunció una afirmación contundente: “Hay un maltrato institucional al personal de blanco”. Indicó que los datos demuestran que en los últimos años no se trabajó en dignificar a los profesionales, que desde hace años se encuentran trabajando en condiciones precarias.

“Me encuentro en la situación de que quiero cambiar a un jefe de servicio o un jefe de hospital y no lo puedo hacer porque la persona que encuentro que tiene los títulos, méritos y aptitudes para ello no está nombrada, está en situación de precariedad, es decir, tiene un contrato”, lamentó.

Citó el caso de dos profesionales puntuales, uno de ellos un gastroenterólogo que renunció tras ocho años de trabajar en situación de precariedad, al igual que una neurofisióloga que también dio un paso al costado debido a la baja remuneración percibida.

En este contexto, Fretes destacó la importancia de la migración al Sistema de Administración de Recursos Humanos (Sinarh), que -según dijo- permitirá corregir estas situaciones.

Un punto llamativo abordado por el presidente fue la formación de nuevos profesionales, afirmando que el sistema educativo no tiene la suficiente capacidad para generar año a año la cantidad de especialistas que necesita el país. Como ejemplo mencionó la situación del Hospital Ingavi, donde hay un importante déficit de anestesiólogos. Otra especialidad que precisa más profesionales médicos es la cirugía pediátrica.

Implementación de IA y aumento de funcionarios en call center

El titular del IPS remarcó la necesidad de digitalizar todo el sistema y mencionó que se están encaminando convenios con otras instituciones del Estado con el fin de eludir las tercerizaciones. Añadió que tras conversaciones con representantes de la Facultad Politécnica, y como resultado, anunció la próxima implementación de Inteligencia Artificial que será destinada a la revisión de los pliegos y bases de las licitaciones.

Por otro lado, dijo que, pese al bajo presupuesto con que cuenta el IPS, se logró la incorporación de 35 personas más al Call Center, permitiendo el funcionamiento del sistema también los sábados y domingos.

También habló de los tableros de control que permiten conocer con anticipación cuando un medicamento está llegando a la mitad de su stock y de esta manera evitar el desabastecimiento.

Maratones para reducir tiempo de espera

El presidente de IPS destacó que el programa de maratones contribuyó a mantener elevada la cifra de atenciones dentro de la red asistencial. No obstante, Fretes señaló que una de sus mayores preocupaciones guarda relación con la larga espera para acceder a determinadas especialidades, entre ellas el área de traumatología, que, según dijo, tiene una mayor demanda que cirugía general.

“Tenemos una ventana para corregir, es una de las especialidades sujetas a ser aplicadas dentro del marco de la cirugía ambulatoria y tenemos proyectos en eso”, dijo.

El doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, profundizó en la estrategia de maratones de atención, algo que, según indicó, se va a implementar a lo largo del 2026. Puntualizó que comenzaron con endocrinología, logrando reducir el tiempo de espera a menos de un mes y esta semana prevén seguir con otorrinolaringología.

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