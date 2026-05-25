Jueza traba diligencias para verificar vínculos entre Mitic y “Despierta Paraguay”

La abogada Alejandra Peralta Merlo, representante legal de Christian Chena, presentó este mediodía un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia dictada por la jueza Mesalina Fernández Franco, quien rechazó parte de las diligencias solicitadas en el marco de la querella por presunta calumnia promovida contra la página “Despierta Paraguay”.

La defensa había impulsado nuevas medidas luego de publicaciones periodísticas que revelaron posibles conexiones entre la cuenta investigada y la viceministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Alejandra Duarte.

Una investigación de ABC reveló que el número telefónico vinculado a la página “Despierta Paraguay” está asociado al domicilio de la venezolana Yecika Bracho, en Juan E. O’Leary 966, donde también opera la firma Azafrán SA. Esta empresa tiene presunta vinculación con la viceministra de Comunicación.

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Cuestionan negativa a investigar inmueble vinculado

Uno de los puntos centrales de la apelación se refiere al rechazo del pedido de informe a la Dirección General de los Registros Públicos sobre el inmueble ubicado en Oleary N.º 470, dirección que figura en los datos públicos asociados al registro del anunciante de la página investigada.

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Según el recurso, la jueza basó su decisión en un informe actuarial que sostuvo que dicho domicilio no formaba parte de los antecedentes del expediente. Sin embargo, la defensa afirma que la dirección sí consta en la documentación incorporada a la causa y que la negativa judicial se sustenta en una apreciación errónea de los elementos obrantes.

Peralta Merlo sostiene que conocer la titularidad del inmueble constituye una diligencia relevante para verificar eventuales vínculos entre las personas relacionadas con el registro de la página y los hechos investigados.

Defensa considera prematura la intimación para acusar

La providencia también intimó a la querella a completar la acusación conforme al artículo 423 del Código Procesal Penal, luego de que la empresa Núcleo identificara a la titular de la línea telefónica asociada al registro de “Despierta Paraguay”.

No obstante, la defensa argumenta que la identificación de la titular de un número telefónico no equivale necesariamente a determinar quiénes participaron en la comisión de los hechos denunciados ni cuál fue el grado de intervención de cada persona.

En su escrito, sostiene que aún permanecen pendientes diligencias consideradas esenciales, entre ellas respuestas de Meta y de la red social X, requeridas previamente por la querella y que todavía no fueron contestadas.

“Lo que la jueza ignora es que existen diferentes tipos de participación en la comisión de un hecho punible. Una persona puede participar como autor, coautor, cómplice o instigador”. Añadió: “No por el hecho de que el Núcleo nos haya respondido la identidad que corresponde a un número telefónico con el cual se registró Despierta Paraguay, significa que toda la participación en ese hecho corresponde única y exclusivamente a Yecika”.

Buscan determinar si hubo otros participantes

La apelación enfatiza que todavía no puede descartarse la participación de otras personas en distintos niveles de responsabilidad, ya sea en la administración, contratación, difusión o financiamiento de contenidos publicados desde la cuenta investigada.

Según la defensa, limitar la acusación exclusivamente a la persona identificada por la empresa telefónica podría reducir indebidamente el alcance de la investigación e impedir el esclarecimiento integral de los hechos.

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“Al negarse la jueza, entonces solo nos deja con la posibilidad de acusar a Yecika Bracho, que sabemos que es una refugiada venezolana, y ahí va a terminar el caso”, declaró.

Peralta Merlo, en ese sentido, solicitó que la magistrada revoque su propia decisión y autorice las diligencias requeridas. En caso contrario, pidió que el expediente sea elevado a un tribunal superior para que analice la apelación presentada.