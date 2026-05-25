Despierta Paraguay: abogada solicita investigar nexos de viceministra del Mitic

Tras la publicación de ABC Color, la abogada Alejandra Peralta Merlo presentó este lunes una acción ante el juzgado que tramita la querella de Christian Chena contra la página “Despierta Paraguay”, parte de la campaña sucia contra críticos del Gobierno denominada “La Red Desinformante”.

La medida busca esclarecer si la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte, mantiene vínculos con la estructura responsable de esta campaña de desprestigio.

“Luego de las publicaciones producto de la investigación sobre posibles nexos del gobierno con la página Despierta Paraguay, el día de hoy solicité al juzgado por medio del auxilio judicial, la realización de varias diligencias a fin de determinar los posibles nexos de la viceministra del Mitic, Alejandra Duarte, con una campaña de desinformación y calumnias. Esto en el marco de la querella de Christian Chena contra Despierta Paraguay”, tuiteó la abogada.

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Una investigación publicada por ABC este lunes reveló que el número telefónico vinculado a la página de redes sociales, utilizada para atacar a medios y voces críticas al Gobierno, guarda relación directa con un domicilio específico. La dirección, Juan E. O’Leary 966, corresponde a Yecika Bracho, titular de la línea celular ligada a “Despierta Paraguay” que fue descubierta por la defensa de Chena.

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En la misma dirección opera la firma Azafrán SA, una agencia argentina que prestó servicios durante los Juegos ASU 2025.

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Según los datos analizados, Azafrán aparece vinculada a la viceministra de Comunicación, lo que motivó la solicitud de las nuevas diligencias judiciales para confirmar la conexión entre el sector público y la campaña sucia.

La causa judicial tuvo su origen el pasado 4 de mayo, cuando Peralta Merlo, en representación de Chena, presentó una querella por calumnia innominada. El objetivo principal del proceso legal en desarrollo es identificar a los responsables detrás de las cuentas de redes sociales denominadas “Despierta Paraguay”.