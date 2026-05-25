Ramón González Daher suma su 5ª condena, esta vez por testimonio falso

La 5ª condena contra Ramón González Daher, a 2 años de cárcel por el hecho punible de testimonio falso, fue dictada por el Tribunal de Sentencia que preside el juez Fabián Weisensee e integrado por Laura Ocampo y Cándida Fleitas, que tuvo por probado el hecho acusado por el Ministerio Público y sostenido en el juicio por la fiscal Raquel Andrea Vera.

Sin embargo, el colegiado concluyó que el hecho cometido por RGD se trata de un delito abstracto de mera actividad. Es decir, la falsedad en su declaración se basó únicamente con respecto a su conducta particular, no sobre el fondo de la cuestión debatida en el juicio oral donde fue citado como testigo.

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En sus alegatos finales la fiscal Raquel Andrea Vera había solicitado una condena a 6 años de prisión para el ex dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol; por su parte la defensa solicitó la absolución de culpa y pena.

La Abg. Raquel Talavera, quien ejerce la defensa de González Daher junto al Abg. Erich Ratzlaff, anunció que presentarán apelación en contra de la decisión de primera instancia, que es de 2 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

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RGD habría mentido sobre su salida de la APF

El 27 de mayo de 2021, en el marco del juicio oral y público realizado en la causa caratulada “José Alberto Medina Sagalés s/ calumnia, difamación en injuria”, Ramón Mario González Daher prestó declaración en calidad de testigo, propuesto por el acusado José Medina Sagalés, ante el Tribunal Unipersonal de Sentencia N° 30 de la capital, a cargo de la jueza María Fernanda García de Zúñiga.

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Conforme a lo asentado en el acta, Ramón González Daher al ser consultado sobre el motivo de su renuncia a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), se debió a que en el año 2019 “fui denunciado ante la Confederación Sudamericana de Fútbol, de ahí pasa a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), y para que no continúe el pleito tuve que renunciar como vicepresidente de la APF”, según manifestó.

RGD agregó que existía una animadversión en su contra por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol y que no se le hizo llegar notificación alguna de la decisión tomada, creyendo él que fue por su renuncia a la APF.

Sin embargo, tanto la APF como la Conmebol han remitido al Ministerio Público el legajo relacionado a Ramón González Daher en que se puede advertir que el mismo no fue denunciado ante la entidad, que su salida no se debió a una renuncia voluntaria alegada por su parte, sino que ha sido sometido a un examen de idoneidad e integridad, a solicitud de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Las otras condenas del usurero luqueño

Ramón Mario González Daher cumple actualmente una condena a 15 años de cárcel por los hechos punibles de usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa, en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza. En esta misma causa penal, su hijo Fernando González Karjallo cumple una pena de 5 años de prisión por lavado de dinero.

En el segundo juicio oral, que finalizó el 10 de agosto del año 2023, el Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora dictó una condena a 7 años de cárcel contra RGD, por los hechos de denuncia falsa y extorsión. La Sala Penal de la Corte dejó firme este fallo el 1 de agosto de 2025 al rechazar la casación planteada por la defensa.

La tercera condena del ex dirigente de fútbol fue dictada el 4 de noviembre de 2024, cuando fue sentenciado a 6 años de cárcel por reducción de 471 cheques que fueron robados del depósito de un juzgado de Garantías. La defensa apeló dicha condena y la Cámara de Apelaciones resolvió, el 6 de mayo de 2025, ratificar la pena dictada por el Tribunal de Sentencia que integraron los jueces Juan Carlos Zárate Pastor (presidente), María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro Radice.

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Ramón González Daher también fue condenado a 3 años de cárcel en el cuarto juicio oral que afrontó, esta vez por extorsionar al empresario Alberto Antebi, una de sus víctimas de usura, con los cheques hurtados del juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú. La pena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee.