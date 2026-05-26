Asegurados piden declarar emergencia sanitaria ante falta de medicamentos en IPS

Julio López, presidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), calificó la situación actual de la previsional como un “momento histórico de desabastecimiento”.

Según López, la falta de medicamentos es prácticamente total, ya que afecta desde analgésicos básicos o fármacos para la presión arterial e inclusive otros de “alta gama” para pacientes trasplantados o con enfermedades catastróficas.

Asimismo, confirmó que ahora se busca que el Poder Ejecutivo decrete una emergencia sanitaria con el objetivo de que la nueva administración -a cargo de Isaías Fretes- pueda realizar compras y contrataciones directas vía excepción.

Este pedido busca dar un “golpe de timón”, ya que para los asegurados esta sería la única salida para enfrentar el desabastecimiento que alcanzaría un 90%, según lo denunciado, al igual que el Estado honre su deuda con la previsional.

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Reunión con Isaías Fretes

En lo que refiere a la gestión del Dr. Isaías Fretes en el IPS, López reveló que hubo una “incomodidad”, ya que desde el 26 de abril pasado se solicitó una audiencia entre los asegurados y él, aunque la fecha para este encuentro fue pactada recién para el 17 de junio.

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Sin embargo, tras las quejas de los asegurados, el IPS adelantó la reunión para este lunes 1 de junio a las 11:30 en el despacho de Fretes.

En esta audiencia, la asociación planea proponer formalmente la declaración de emergencia sanitaria y la creación de una mesa de trabajo permanente donde los representantes de los trabajadores puedan aportar su experiencia y canalizar las denuncias diarias sobre la falta de insumos.

“Este Gobierno es responsable de la debacle que vive el IPS; la desastrosa gestión de Brítez (Jorge, expresidente del IPS). El Ejecutivo lo mantuvo pese a todos los cuestionamientos; Fretes es consecuencia de una situación de hartazgo total”, sentenció.

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