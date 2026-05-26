Denuncian politización y mala calidad de productos de Hambre Cero en una escuela de Santaní

Las denuncias señaladas afecta a la Escuela Básica Nº 2752 San Juan Bautista, donde también hay quejas con relación al irrisorio monto que perciben mensualmente por el trabajo que realizan. En ese contexto, refirieron que hay personas en el grupo de las cocineras que cobran apenas 700 mil guaraníes por mes, monto que no alcanza ni para comprar medicamentos.

El encargado de distribuir las mercaderías y de la elaboración de las raciones alimentarias es el Consorcio Alimentos del Norte, cuyo representante en esta parte de San Pedro es el señor Leopoldo Speranza, según informó el supervisor del programa Hambre Cero de la Gobernación, Ing. Carlos Benítez.

Al respecto, la señora Laura Oviedo, madre de familia de la institución, quien estuvo por mucho tiempo como limpiadora del programa Hambre Cero, mencionó que debido a las numerosas anomalías comprobadas durante su permanencia en el lugar decidió renunciar a su trabajo para evitar cualquier inconveniente que le pueda perjudicar en algún momento, refirió.

Controlar las mercaderías

Por otra parte, mencionó que en muchas ocasiones les había recomendado a sus compañeras cocineras cuidar adecuadamente las mercaderías que envía el proveedor, que en primer lugar no son verificadas al momento de recibirlas y, aparte de eso, dejan los alimentos en cualquier lugar, como frutas, verduras y otros productos, los cuales rápidamente se descomponen y pueden ser perjudiciales para quienes los consumen, agregó.

Mencionó además que varias veces comunicó esta situación a los encargados de la provisión de los alimentos, como también a la directora de la sede educativa, pero que aparentemente nunca tomaron en serio su denuncia, por lo que decidió sacar a la luz el problema que venía aconteciendo desde hace varios meses y que también fue motivo de su renuncia.

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Falta fiscalización

Sobre el tema, la señora Oviedo expresó que hace falta una fiscalización más continua por parte de la empresa responsable del programa para que se pueda mejorar el servicio y especialmente evitar que los productos se pierdan o se contaminen por la falta de cuidado, enfatizó.

Politizar el programa

En otro momento se quejó que, lamentablemente, algunos políticos colorados, sin especificar nombres ni instituciones, constantemente están politizando el programa Hambre Cero a través de su influencia y que están metidos hasta en la contratación de las cocineras y, para completar, hasta les exigen apoyar a algunos candidatos que están en pugna en las internas municipales, enfatizó.

Docentes no tienen control del programa

En lo que concierne a la responsabilidad de los docentes del local educativo, la directora de la escuela, licenciada Nelly Zalazar, respondió que, conforme a la circular emitida por el Ministerio de Desarrollo Social, los profesores tienen prohibido inmiscuirse en el manejo del programa Hambre Cero, por lo que les impiden intervenir directamente cuando ocurren este tipo de situaciones.

Sin embargo, explicó que, a pesar de todo, se está buscando la manera de solucionar el problema con el acompañamiento de la comisión de padres de la escuela y las instituciones encargadas del programa. También se refirió a la calidad de los alimentos que se sirven a los niños de la escuela, descartando que los mismos puedan producir algún tipo de problemas de salud.

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Negó politización

Por su parte, el supervisor del programa Hambre Cero de la Gobernación de San Pedro, Ing. Carlos Benítez, al ser consultado sobre la supuesta politización del programa, dijo que no maneja esa información y desmintió categóricamente que, por lo menos de parte del gobierno departamental, exista algún tipo de presión política hacia las trabajadoras de Hambre Cero.

Dijo además que ya tomaron intervención en el caso con los representantes de la empresa encargada del servicio para solucionar el problema y que, si hay algo que mejorar, se estará haciendo lo que corresponde, aseveró.

También tratamos de contactar al referente del Consorcio Alimentos del Norte de la zona, señor Leopoldo Speranza, pero la comunicación no fue posible debido a que el teléfono móvil estaba apagado.