IPS instala mesa económica: hablan de “déficit estructural” y “caos administrativo”

El consejo económico, integrado por economistas y especialistas financieros, trabajará sin remuneración. Según explicó el doctor Isaías Fretes, la intención es construir una hoja de ruta gradual ante la compleja situación financiera del IPS, especialmente en el área de salud.

“Nos quedó en claro que la receta final no saldrá producto de una sola reunión”, manifestó el presidente de la previsional. Agregó que se reunirán cada semana para seguir debatiendo.

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Además, reiteró que los economistas no recibirán pago alguno y el consejo económico instalado será “por la Patria”. Destacó que se consensuó que exista solo un portavoz para evitar confusiones.

Economistas advierten sobre un “déficit estructural” en el IPS

El vocero designado por el grupo, Víctor Raúl González, señaló que durante la primera reunión revisaron principalmente los números del fondo de salud, donde identificaron un escenario deficitario.

“En tres horas no se pueden solucionar cuestiones que son deficitarias”, afirmó. Explicó que apenas lograron concluir una primera revisión del área sanitaria y el análisis del fondo jubilatorio quedará para la próxima semana.

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Según González, el fondo jubilatorio del IPS cuenta con aproximadamente US$ 2.700 millones y tendría una suficiencia de unos 20 años, de acuerdo con cálculos actuariales que dijo haber revisado preliminarmente. Sin embargo, aclaró que todavía no profundizaron ese componente del sistema.

La principal preocupación, según el economista, está en el fondo de salud. Indicó que el área requiere alrededor de G. 12 billones para responder a la demanda, frente a ingresos cercanos a G. 6 billones.

“Sí, yo creo que hay un déficit estructural, hay una deuda grande”, manifestó González, quien sostuvo que el problema no podrá resolverse únicamente con medidas de austeridad.

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“Caos administrativo” y deudas por US$ 1.238 millones

González calificó la situación actual del IPS como un “caos administrativo” que se arrastra desde hace años. “Es una situación de caos administrativo que se viene arrastrando, no de ahora, de muchos años atrás, y necesita una intervención y necesita mano firme también”, declaró.

Asimismo, señaló que el área de salud enfrenta compromisos financieros por unos US$ 1.238 millones. Según explicó, esa cifra incluye obligaciones con bancos, farmacéuticas, proveedores de servicios y deudas internas entre fondos de la propia previsional.

Entre los pasivos mencionó cesiones de deuda con entidades bancarias por aproximadamente US$ 570 millones, además de compromisos entre el fondo de salud y el fondo jubilatorio.

En ese contexto, González hizo énfasis en que la situación puede administrarse si existe respaldo político del presidente Santiago Peña y acompañamiento del Congreso para eventuales cambios normativos.

Evaluarán patrimonio inmobiliario del IPS

Otro de los puntos analizados fue el patrimonio inmobiliario de la previsional. González sostuvo que el IPS posee numerosos bienes cuyo valor real aún no fue determinado.“Hay un patrimonio inmobiliario real estate espectacular acá. No sabemos ni cuánto vale”, expresó.

El economista indicó que será necesario realizar una valuación integral de los inmuebles para determinar cuáles podrían aprovecharse financieramente. También mencionó que parte de esos activos podrían ser vendidos y otros destinados a alquileres con mejores condiciones contractuales.

Siguen analizando posibles denuncias penales

Con respecto a la posibilidad de plantear denuncias penales sobre los indicios de hechos punibles en la gestión del IPS, recalcó que lo hará cuando tenga suficientes evidencias y su equipo jurídico lo crea conveniente.

“Uno tiene que ser responsable, tengo que munirme de toda la documentación para hacer la denuncia en las instancias correspondientes”, declaró.