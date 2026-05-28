Apriete de RGD y su hijo habría continuado desde la cárcel, insiste víctima de usura

El Abg. Federico Campos López Moreira, uno de los voceros de las víctimas del usurero luqueño Ramón González Daher declaró ante la fiscal Noelia Montanía, de Coronel Oviedo, en el proceso abierto luego de la incautación de 10 teléfonos celulares al condenado a 15 años de cárcel y su hijo Fernando González Karjallo, ocurrido el martes 29 de enero de 2025 en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.

Como ya lo habían hecho anteriormente las otras víctimas de usura, el Arq. Julio Adolfo Mendoza Yampey y el empresario Armindo Vera Ferrer; el letrado ratificó el pedido para que el Ministerio Público impulse la extracción de datos de los celulares incautados en la cárcel a RGD y su hijo, insistiendo en que el clan continuó con el apriete desde la prisión, buscando cobrar los créditos con excesivos intereses.

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“Tanto Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, tranquilamente desde la cárcel presuntamente siguieron apretando y extorsionando a través de los teléfonos que inexplicablemente se les dejó usar”, resaltó Campos López Moreira en la declaración que realizó por medios telemáticos ante la agente del Ministerio Público.

El letrado remarcó en este caso lo grave y peligroso es que las autoridades carcelarias y el Juzgado de Ejecución, conociendo el patrón de conducta, de “extorsión y apriete”, que siempre desplegó el condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa, le hayan permitido tanto a él como su hijo los medios para seguir cometiendo los hechos por los cuales cumplen condena actualmente.

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Piden inmediata imputación de RGD y su hijo

En atención a los hechos probados en el juicio oral que finalizó con la condena de RGD a 15 años de prisión y su hijo Fernando González Karjallo a 5 años de cárcel, el abogado Federico Campos López Moreira solicitó a la fiscal Noelia Montanía que impulse la extracción de los datos de los 10 celulares incautados en poder de los encausados.

Además, la víctima de usura exigió la inmediata imputación de padre e hijo, manifestando que es inexplicable cómo no han sido procesados en el presente caso, con las pruebas flagrantes encontradas y requisadas de los mismos en la Penitenciaría de Coronel Oviedo.

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Al respecto, Campos López Moreira expresó a la agente del Ministerio Público que el acto de no hacer se llama omisión o también podría presumirse que de no imputarse en la brevedad, configuraría un hecho de obstrucción y frustración de la investigación penal.

Finalmente, el declarante solicitó a la fiscal Montanía que en forma urgente requiera la pericia de los celulares incautados a RGD y su hijo; y que si corresponde, proceda a recusar al juez de Garantías de Coronel Oviedo, Rodney Gustavo Ovelar Benítez, ya que en enero de este año el magistrado resolvió no hacer lugar a la pericia de los aparatos telefónicos.

Denuncia de víctimas de usura

En diversas ocasiones las víctimas de usura de Ramón Mario González Daher han denunciado que el usurero luqueño y exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol continúa operando desde la cárcel, apretando a sus “clientes” de los créditos con intereses excesivos.

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En consecuencia, piden que el Ministerio Público y el Poder Judicial arbitren los mecanismos para extraer los datos de los celulares que le fueron incautados a RGD y su hijo en sus celdas de la Penitenciaría de Coronel Oviedo, considerando que de esa forma se obtendrían las pruebas que confirmen las denuncias contra el clan.

El pasado 25 de abril el empresario Armindo Vera Ferrer declaró ante la fiscal Noelia Montanía que el hecho de que los celulares incautados en la cárcel de Coronel Oviedo a RGD y su hijo tenían habilitadas líneas del extranjero (específicamente de Brasil), hacen que las víctimas del clan González Daher no puedan saber a qué se exponen, ya que el usurero luqueño sigue teniendo la posibilidad de llamar, amenazar o extorsionar.

Por su parte el Arq. Julio Mendoza Yampey resaltó que existen numerosas publicaciones que señalan los supuestos nexos de Ramón González Daher y su hijo con el narcotráfico y el crimen organizado, que a criterio del testigo, también deben ser investigados por el Ministerio Público.

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