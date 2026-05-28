Caso FIUNA: ¿Cuántas carreras tienen acreditación regional en Paraguay?

La semana pasada se dio a conocer que la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA), “rebotó” en su intento por recibir la acreditación de calidad en el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias (Arcu-Sur), el mecanismo que certifica la calidad de las ofertas de grado y de posgrado del Mercosur.

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), aclaró que Ingeniería Civil no perdió su sello de calidad local, otorgado por esta entidad. Incluso se afirmó que puede volver a presentarse al examen de la región, una vez que cumpla con todos los requisitos recomendados por las entidades de control.

En Paraguay, solo el 10% de las miles de carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), están acreditadas por la Aneaes. Son en total 5.000 ofertas de grado habilitadas en todo el territorio nacional, de las cuales apenas 500 son las que tienen certificación de calidad.

¿Qué garantiza una certificación de calidad? Básicamente, es una marca que brinda al estudiante mayor seguridad sobre el nivel de los programas de estudio, sobre el plantel docente y que la carrera por la que desee optar, cuente con la infraestructura mínima adecuada.

Universidades paraguayas: ¿Cuántas carreras tienen acreditación del Mercosur?

Si la cantidad de carreras acreditadas a nivel nacional es penosa, la certificación regional a nivel del Mercosur, Arcu-Sur, es aún peor.

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El Arcu-Sur es el mecanismo regional de acreditación académica del Mercosur, que se gestiona a través de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA). Este sistema permite evaluar carreras universitarias conforme a estándares regionales que son consensuados entre los países miembros.

José Duarte, presidente de la Aneaes, explica que la acreditación regional, no reemplaza a la acreditación nacional. Es un reconocimiento adicional, voluntario e internacional, que permite validar que una carrera cumple estándares compartidos entre los países del Mercosur.

De los 500 programas de grado universitario con acreditación en Paraguay, solamente 29 carreras tienen esta certificación internacional, o sea, un ínfimo 5,8%.

¿Por qué es importante que una carrera tenga sello de calidad internacional?

El sistema Arcu-Sur no abarca todas las carreras universitarias existentes. En el marco de los acuerdos de los países miembros del Mercosur, solamente determinadas titulaciones fueron incorporadas al sistema regional de acreditación. Actualmente, son 10 las titulaciones habilitadas para ser evaluadas bajo este órgano:

Agronomía

Arquitectura

Enfermería

Ingeniería

Medicina

Odontología

Veterinaria

Geología

Farmacia

Economía

El titular de la Aneaes, que es la entidad que administra estas certificaciones regionales en el país, explica que el Arcu-Sur es un mecanismo altamente especializado y estratégico, reservado para titulaciones priorizadas por los Estados parte del Mercosur, atendiendo su impacto académico, científico, profesional y social.

“Es importante que las universidades se sometan también a este proceso porque representa un sello internacional de calidad académica. Significa que la carrera no solo responde a los estándares nacionales, sino también a criterios regionales altamente exigentes, comparables con los de otros países del bloque”, afirma José Duarte.

El titular de Aneaes agrega que fortalece la confianza pública en las instituciones de educación superior y genera mayores oportunidades de movilidad académica y profesional para estudiantes y egresados dentro de la región. Esto implica que, genera mayores chances de intercambio entre estudiantes de las naciones que forman parte del acuerdo.

¿Qué es lo que evalúa el Arcu-Sur?

Según la Aneaes, el sistema Arcu-Sur evalúa aspectos más profundos y complejos que los estándares locales de cada país: infraestructura, laboratorios, gobernanza institucional, cuerpo docente, investigación, reglamentos académicos, mecanismos de mejora continua y consistencia integral del proyecto educativo.

“Someterse a este punto, por más que sea voluntario, posiciona mejor al Paraguay en el contexto internacional, demostrando que nuestras universidades pueden competir y cumplir estándares regionales de excelencia”, remarca José Duarte Penayo.

Indica que por más de que una carrera no alcance inicialmente el sello regional (caso FIUNA), recibe recomendaciones técnicas que le permiten fortalecer sus capacidades y podrá volver a presentarse posteriormente.

Acreditación internacional: la UNA lidera el ránking

De las 29 carreras que tienen sello de calidad del Mercosur, 17 son ofertas de la UNA, todas en su sede central de San Lorenzo, lo que representa más del 58% del total de acreditadas por el Mercosur en Paraguay. Otras dos son de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y una es de la Universidad Nacional del Este (UNE).

Los datos en detalle, pueden observarse en la infografía, pero casi todas las carreras de la UNA, aprobadas por Arcu-Sur son de Ingeniería, a excepción de Farmacia (Facultad de Ciencias Químicas), Veterinaria, Arquitectura y Medicina. Apenas dos carreras son de universidades privadas y ambas en Ciencias Médicas.

UNA: más datos de acreditaciones regionales

Jorge Madelaire, director de Planificación del Rectorado de la UNA, recuerda que a nivel general, de las 500 carreras acreditadas por la Aneaes, 129 son de la UNA en todas sus filiales. La Universidad tiene un total de 143 ofertas de grado.

Hasta el 2016, bajo la gestión del exrector Froilán Peralta, la UNA tenía apenas 4 de cada 10 carreras acreditadas por la Aneaes.

Un año antes, en el 2015, la conocida primavera estudiantil de la UNA tumbó al exrector, cuando miles de universitarios realizaron protestas para exigir su renuncia, por denuncias de corrupción bajo su gestión. Froilán Peralta que condenado a 3 años de prisión por lesión de confianza, por haber contratado a parientes y otras personas con rubro docente sin tener el título habilitante para ejercer cátedras.

Luego de cambios de estatutos, decanatos y ya bajo una nueva administración, con Zully Vera como rectora, se estableció un Plan de Gestión 2021-2025, que planteaba duplicar la cantidad de carreras acreditadas. Actualmente, de 40% de carreras con sello de calidad, la UNA pasó a contar con el 86,7% de los programas de grado con el visto bueno de la Aneaes.

¿Qué dice la UNA tras el “rebote” de una de sus carreras?

Jorge Madelaire, director de Planificación de la UNA, asegura que actualmente no se contempla impulsar las acreditaciones internacionales, que son más bien voluntarias y quedan a criterio de cada Facultad.

“Nosotros estamos enfocados en lo que es la acreditación nacional, que sí es obligatoria y que fue lo aprobado por la asamblea universitaria que reúne a todos los estamentos, en el 2020”, sostiene.

La Universidad Nacional tiene 10 carreras más que están en proceso de evaluación en la Aneaes y que aguardan los resultados. Si estos son favorables, solamente quedarán cuatro programas de grado sin certificado nacional.

El “extraño caso” de la Universidad Sudamericana

La Universidad Sudamericana tiene a su carrera de Medicina con la acreditación del Arcu-Sur y es una de las dos instituciones privadas que poseen este certificado en el país. Esto implica que cumple con los estándares exigidos por las agencias de acreditación, según acuerdo de los países, en la región.

El exasesor jurídico y exrector de la Universidad Sudamericana es el abogado Hermann Weisensee, quien respalda el título de abogado, presuntamente falso, del exsenador Hernán Rivas, quien debió renunciar a su lugar en el Senado precisamente por las dudas en torno a sus estudios.

Weisensee, según denuncias, tuvo también en los últimos años alta influencia en las adjudicaciones del MEC, ya que fue asesor del ministro de Educación, Luis Ramírez, no solo en esta cartera, también en el Cones. Debido a su vínculo con la Sudamericana y el título de Rivas, el titular de la cartera educativa también tuvo que desprenderse de él y, el pasado 8 de mayo se anunció su salida.

La Sudamericana justifica el título de Rivas, alegando que se dio antes de la vigencia de la actual Ley N° 4995 de Educación Superior, cuando regía la famosa ley Marcos (Ley N° 2529/2006), denominada así por su redactor y propulsor, el entonces senador liberal Juan Manuel Marcos, actual rector de la Universidad del Norte (UniNorte), y que permitía a las universidades la creación de carreras sin control. Es el mismo argumento que utiliza el MEC de Luis Ramírez.