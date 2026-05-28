Caso metrobús: se concreta sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona

A pedido de los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dictó el sobreseimiento definitivo del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, del proceso penal por el caso metrobús.

Lea más: Sorpresivo giro de la Fiscalía en el caso metrobús: imputan a Wiens y piden sobreseimiento de Jiménez Gaona

De la audiencia preliminar, llevada a cabo este miércoles 27 de mayo, participaron representantes de la Procuraduría General de la República, quienes se allanaron al pedido del Ministerio Público.

El magistrado atendió la solicitud de los agentes del Ministerio Público, quienes fundamentaron el pedido de sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona señalando que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la “no objeción” al pliego de bases y condiciones y al proceso licitatorio, lo que implicó una validación técnica internacional del proyecto metrobús desde su concepción.

Además, los fiscales del caso argumentaron que el análisis del arbitraje entre Mota-Engil y el Estado paraguayo concluyó que los retrasos y dificultades no obedecieron a una gestión dolosa durante la administración de Ramón Jiménez Gaona, sino a factores externos y decisiones adoptadas posteriormente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Metrobús: cuestionan imputación a Wiens y blanqueo de Jiménez Gaona

El requerimiento del Ministerio Público sostiene que durante el mandato de Jiménez Gaona el contrato del proyecto metrobús seguía vigente y, aunque la obra presentaba retrasos, no se configuró un perjuicio patrimonial consumado bajo su administración.

Imputación contra Arnoldo Wiens por caso metrobús

En un giro dentro de la causa metrobús, el 13 de febrero pasado los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2013 y 2018.

El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

Lea más: Metrobús: ¿por qué admitieron imputación a Wiens solo por supuesta lesión de confianza?

Además, el Ministerio Público detalla que el 23 de octubre de 2018 Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.

Audiencia pendiente por apelación de Wiens

La imputación contra el también exministro del MOPC Arnoldo Wiens es por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas, ya que la Fiscalía lo responsabiliza del fracaso final del proyecto del metrobús por decisiones sobre el mismo que tomó cuando era ministro de Obras Públicas, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023).

Lea más: Metrobús: fiscala que cajoneó el caso fue integrada a equipo por Rolón

El 18 de febrero el juez de Garantías interino Osmar Legal resolvió devolver la imputación fiscal presentada el 13 de febrero, al advertir deficiencias formales y de fondo en el requerimiento de los fiscal Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva.

En fecha 3 de marzo de 2026, luego de ser confirmados en el caso por la Fiscalía General del Estado, los agentes encargados de la causa se ratificaron en la imputación presentada contra Arnoldo Wiens; tras lo cual el juez Otazú resolvió admitir el acta fiscal, pero solo por el hecho punible de lesión de confianza.

El exministro del MOPC presentó un recurso de apelación en contra de la admisión de la imputación, que sigue pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones, en consecuencia, la audiencia de imposición de medidas no se puede llevar a cabo.

Lea más: Caso metrobús: JEM analiza enjuiciamiento de mimados de Rolón que “blanquearon” a Jiménez Gaona

Wiens y su defensa sostienen que la imputación por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).