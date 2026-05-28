IPS aprueba homologación de carrera de Enfermería

En su sesión de este jueves, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) procedió a la homologación de la resolución que aprueba las bases y condiciones del llamado a concurso para la promoción de subniveles en la carrera profesional del personal de enfermería que corresponde al Ejercicio Fiscal 2026.

Más allá del trámite administrativo, el Consejo del IPS valoró que la aprobación del concurso es el resultado de años de gestión gremial para incluir a los profesionales en un marco legal de carrera profesional.

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“Como médico, felicito y envidio la organización de las enfermeras. Han logrado una ley y una estructura de carrera que nosotros, en otros sectores, aún no hemos podido consolidar. Ellos tienen un camino trazado y un liderazgo claro; los médicos estamos huerfanos en ese aspecto”, señaló Isaías Fretes, presidente del IPS, durante el debate con los miembros del Consejo.

Impacto en la atención y mejora salarial

La homologación aprobada no solo implica una mejora salarial y de categoría para los enfermeros que superen el concurso, sino que también busca incentivar la capacitación continua y la retención de talento humano en una institución que demanda personal altamente calificado.

Para el IPS, el éxito en la implementación de este esquema es visto como un factor determinante para mejorar la calidad del servicio. Con esta decisión, el Consejo se comprometió a seguir apoyando el fortalecimiento de la carrera de enfermería, asegurando que los recursos previstos en el presupuesto 2026 sean ejecutados de manera eficiente para garantizar la estabilidad del personal que constituye la columna vertebral del cuidado de los pacientes.

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Marco legal y antecedentes clave

Ley N° 6625/2020 es la normativa central que regula la carrera profesional del personal de enfermería en el sector público. Establece los derechos, deberes y, fundamentalmente, la estructura de niveles y subniveles para el desarrollo profesional. Posteriormente, el Decreto Reglamentario N° 6671/2022 promulgado en febrero de 2022, fue el paso ejecutivo crucial que permitió la aplicación efectiva de la ley.

Con este documento, se estandarizaron los criterios para la selección, capacitación, promoción y movilidad de enfermeros/as en todas las instituciones públicas, incluyendo al IPS, Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Hospital de Clínicas, Hospital Militar y el Hospital de Policía “Rigoberto Caballero”.

El decreto creó la Comisión Permanente Central, órgano encargado de administrar los procesos de concurso, garantizando que el ingreso y la promoción se rijan por factores objetivos como experiencia, formación académica y evaluación de desempeño.

Evolución de los procesos en IPS

Desde el IPS aseguran que se ha participado de forma sostenida en estos procesos anuales de carrera. Tras la reglamentación, se realizaron los primeros llamados masivos para que el personal de enfermería pudiera ingresar formalmente a la Carrera Profesional. Esto permitió que profesionales con años de especialización dejaran de percibir salarios de “ingreso” y comenzaran a ganar según su escalafón y méritos.

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Desde 2022, el IPS asegura que se ha integrado sistemáticamente a los llamados del Ministerio de Salud para realizar concursos internos. El llamado homologado en la jornada, corresponde a la promoción de subnivel, lo que permitirá que el enfermero que ya está dentro de la carrera pueda ascender, mejorar su salario y reconocer su antigüedad y capacitación continua.