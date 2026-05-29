FIUNA: Solo el 19% de estudiantes se gradúa a tiempo, advierten

Un grupo de docentes, científicos y académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), alerta sobre una supuesta caída sostenida de la universidad pública en los rankings internacionales, a raíz de problemas como la falta de ajustes curriculares o de innovación investigativa.

Buscando frenar esta caída, conformaron el Movimiento Independiente de Docentes (MID), que plantea fortalecer la producción científica, evitar la fragmentación institucional y optimizar las cargas horarias.

El movimiento afirma que Ingeniería duplicó la cantidad de graduados entre el 2019 y 2025, alcanzando este año a 265 egresados.

“No obstante, un informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), indica que sólo el 19,05% de los estudiantes logra graduarse en un plazo razonable, con casos de permanencia que alcanzan hasta 11 años”, afirma el ingeniero Diego Stalder, líder del movimiento de profesores universitarios.

FIUNA: las causas del egreso tardío de estudiantes

Según explica Stalder, el egreso tardío de los jóvenes de FIUNA se debe a que priorizan la inserción al mercado laboral, retrasando la presentación y defensa de tesis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Resulta especialmente preocupante que las autoridades no hayan podido identificar las causas de esta situación ni presentar planes de mejoras”, expresó.

Desde el MID agregan que a esta preocupante situación se suma la reciente Resolución N.º 142/2026 de la Aneaes, que determinó la no acreditación de la carrera de Ingeniería Civil, bajo el Sistema Arcu sur (Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del MERCOSUR). Este sistema certifica la calidad académica de los programas universitarios a nivel regional.

“La institución cuenta con estructuras y reglamentos, pero estos no se traducen en prácticas efectivas. La autoevaluación funciona muchas veces como un proceso burocrático previo a las acreditaciones y no como una verdadera herramienta de gestión académica”, apunta José Colbes, ingeniero electrónico, doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, México), también del MID.

FIUNA: las propuestas de los docentes para las carreras de Ingeniería

El MID señala que otros temas urgentes en Ingeniería UNA son la implementación transparente de futuros concursos de escalafonamiento, consolidar ajustes curriculares y el impulso de políticas de innovación.

También plantean crear nuevos programas de posgrado, la participación activa de la universidad en políticas públicas y el fortalecimiento de los proyectos de extensión y vinculación con la sociedad. La inclusión, la participación y la responsabilidad social son igualmente necesarios, según plantean.