Mafia de los pagarés: siguen los descuentos y embargos, denuncian

Miembros de la Coordinadora de las Víctimas de la Mafia de los pagarés realizan este viernes una manifestación frente al Palacio de Justicia de Asunción y prevén extender las protestas a otras dependencias vinculadas al Poder Judicial. El objetivo es exigir el cese de las prácticas que denuncian como irregulares y reclamar respuestas concretas de las autoridades.

Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora, informó que durante la jornada entregarán a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un documento en el que solicitan mayor celeridad en el tratamiento de los casos relacionados con el esquema denunciado.

“Siguen apareciendo más embargos y descuentos, inclusive juicios finiquitados que no se llevan a Hacienda y se vuelven a descontar. Siguen los desalojos. No solo afecta a funcionarios, sino también a pequeños productores y emprendedores que son desalojados”, refirió.

El representante sostuvo que corresponde a las autoridades judiciales encontrar una solución definitiva a los embargos irregulares que, según denuncian, siguen produciéndose con intervención del sistema judicial.

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Exigen unificación de causas en la Fiscalía

Como parte de las movilizaciones, los manifestantes también prevén trasladarse hasta la Fiscalía General del Estado (FGE), donde darán lectura a un comunicado para exigir la unificación de las causas relacionadas con la denominada “Mafia de los pagarés”.

El vocero de la Coordinadora también instó al Congreso a avanzar con los proyectos de ley que buscan frenar los embargos cuestionados, establecer mecanismos legales que impidan la aparición de nuevos casos similares y devolver los pagarés a los afectados.

Cuestionan iniciativa impulsada por jueza acusada

Otro de los puntos abordados por la organización fue la iniciativa promovida por la jueza de Paz de La Encarnación, Analía Cibils, una de las acusadas en el escándalo, quien impulsa una iniciativa orientada a instruir a la ciudadanía para evitar caer en la denominada “Mafia de los pagarés”.

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Al respecto, Coronel indicó que consideran como una “burla”, “provocación” y “abuso de derecho” por parte de la magistrada. “¿Cómo un lobo puede enseñar a las ovejas a defenderse de las manadas?”, cuestionó.

Asimismo, insistió en que la jueza debe ser sancionada por la Corte.