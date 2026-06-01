Carteles “anti-Paraguay”: según ministra, publicistas operaban sin pagar al Estado

El viernes último amanecieron mensajes ofensivos hacia Paraguay en carteles ubicados en la ruta PY02, en el ingreso a Ciudad del Este, propiedad de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Tanto la empresa Fast Print y Publimix, dueña de los carteles, como la Cámara de Publicidad de Ciudad del Este, denunciaron una vulneración y hackeo a los carteles por parte de personas inescrupulosas, aunque aseguran que desconocen quienes podrían ser y realizaron la denuncia ante la Fiscalía.

Por su parte, Claudia Centurión, titular del MOPC, insistió en que los carteles se instalaron en la franja de dominio del Estado debido a permisos que otorgó la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Resulta ser que cuando uno se mete ya en campo jurídico, es una propiedad privada, si nosotros nos vamos y desmontamos destruyendo la cartelería, es un problema. La cantidad de carteles que ya hemos eliminado, es más, acá en autopista, es una lucha frontal con tractores, comerciales, tenemos un caso donde nosotros hemos retirado toda la cartelería de Saltos del Guairá, al día siguiente volvieron a poner, volvimos a quitar, entramos con Policía Nacional, con Procuraduría General de la República, hicimos una contrademanda”, detalló.

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Carteles sin contraprestación para el Estado

Citó como ejemplo la autopista Silvio Pettirossi de Asunción, donde al menos con la institución retiraron en 15 diferentes ocasiones los carteles, emitiendo comunicados para que no se vuelvan a colocar; sin embargo, los vuelven a colocar.

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Celebró el escalamiento de la problemática con los mensajes ofensivos para Paraguay, ya que tras el hecho que cobró relevancia, ya nadie puede decir que no sabe que no se pueden colocar carteles en la franja de dominio del Estado Paraguayo.

“La franja es del Estado paraguayo y no será autorizado bajo nuestra gestión por lo menos, yo les garantizo, ni un solo cartel y solamente estamos procediendo al retiro progresivo de todas las rutas del país. Que realmente quienes violaron el deber que tenían al mando del MOPC que salgan y respondan porque firmaron concesiones sin licitaciones, otorgando sin prestación para el Estado Paraguayo el espacio público, ¿bajo que circunstancias?”, cuestionó.

Agregó que además esto genera un problema al MOPC, ya que si un vehículo se estrella contra uno de estos carteles, el Estado es el responsable. Dijo que las concesiones corresponden al año 2021 en adelante. Además, aseguró que mantuvo conversación con los representantes del consorcio Rutas del Este, que administra la Ecovía que une Luque con San Bernardino, a fin de que también retiren los carteles de la vía, ya que fueron colocados de manera irregular.

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“Tengo una convocatoria, ya he convocado para esta tarde a la gente de Fepasa, de la DNIT, de puertos, que son otros organismos del Estado que podrían tener estos convenios vigentes, me consta el de Fepasa, y esto es un proceso que no va a dar marcha a atrás. ¿Cómo se hace en otros países?, la cartelería existe, ¿cómo se hace?, se alquilan los terrenos privados, fuera de la franja de dominio del MOPC o de la Agencia de Tránsito”, concluyó en entrevista con la radio 970AM.