Caso María Fernanda: audiencia entra en receso tras rechazo fiscal a todos los incidentes

La continuación de la fase incidental del juicio oral y público se inició alrededor de las 09:00 de este lunes, oportunidad en que los agentes fiscales Fermín Segovia y Noelia Montanía respondieron todos los incidentes planteados por las distintas defensas durante las jornadas anteriores. La diligencia continuará a las 08:00 del miércoles 3 de junio en el Palacio de Justicia de esta ciudad.

El pedido de receso fue presentado por el abogado Gustavo Bataglia, defensor del suegro del principal sospechoso del crimen. El profesional alegó una situación familiar delicada y solicitó la suspensión momentánea de la audiencia. El planteamiento fue aceptado por el Ministerio Público, la querella y las demás defensas, por lo que el Tribunal de Sentencia dispuso la prosecución de la diligencia para el próximo miércoles.

Durante la jornada, la Fiscalía concluyó la contestación de todos los incidentes promovidos por los acusados. Según explicó el fiscal Fermín Segovia, el Ministerio Público logró rebatir cada uno de los argumentos expuestos por las defensas y sostuvo la legalidad de todas las actuaciones realizadas durante la investigación.

“La Fiscalía ha rebatido cada uno de los argumentos de las distintas defensas y ha acreditado documentalmente que no condicen con la realidad”, expresó el representante del Ministerio Público.

Segovia explicó que gran parte de los cuestionamientos estuvieron relacionados con un trabajo técnico realizado sobre un aparato celular durante la investigación. Sobre ese punto, sostuvo que la Fiscalía acreditó la capacidad técnica de la agente policial que realizó el procedimiento y demostró que existía autorización judicial para todas las diligencias efectuadas.

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Añadió que también fueron incorporados documentos, fotografías y otros elementos probatorios que permiten demostrar la existencia y trazabilidad del teléfono celular cuestionado por las defensas, por lo que considera que los incidentes carecen de sustento jurídico.

Pese a la nueva postergación, el fiscal afirmó que el proceso sigue avanzando normalmente y recordó que actualmente se encuentran en la fase incidental, etapa previa a la apertura formal del juicio oral y público.

Indicó además que en la próxima audiencia la querella deberá responder los incidentes promovidos por las defensas y posteriormente el Tribunal de Sentencia deberá deliberar para resolver si admite o rechaza cada uno de los planteamientos realizados.

Por su parte, el abogado Gustavo Bataglia confirmó que solicitó el receso debido a una situación familiar imprevista y agradeció la comprensión demostrada por las demás partes involucradas en el proceso.

Respecto a la postura de la Fiscalía, manifestó que era previsible que el Ministerio Público rechazara todos los incidentes presentados por las defensas. Sin embargo, afirmó que durante la exposición fiscal identificó aspectos que, a su criterio, presentan debilidades argumentativas.

El profesional adelantó que esos puntos serán utilizados en futuras presentaciones recursivas, aunque aclaró que no necesariamente implicarán nuevos incidentes, sino recursos permitidos por la legislación durante el desarrollo del juicio oral y público.

Bataglia sostuvo además que, desde el punto de vista técnico, el juicio ya se encuentra iniciado, debido a que actualmente se desarrolla la etapa incidental. En ese sentido, consideró que ya no existe posibilidad de una suspensión total de la causa, sino únicamente recesos procesales como el dispuesto durante esta jornada.

En el proceso se encuentran acusados los padres del principal sospechoso del asesinato de María Fernanda Benítez, el abogado Franco Acosta Céspedes, señalado como supuesto proveedor de medicamentos abortivos, además del suegro del presunto autor material y otros procesados vinculados a hechos que, según la Fiscalía, guardan relación con el crimen que conmocionó a Coronel Oviedo y a todo el país en mayo del año pasado.