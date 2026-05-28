Nuevamente queda postergado inicio del juicio oral por el crimen de María Fernanda Benítez

Fueron presentados alrededor de 20 incidentes que obligaron a que la audiencia culmine a las 17:00 de este jueves sin que pueda iniciarse formalmente el juzgamiento.

El tercer intento de inicio del juicio oral y público comenzó alrededor de las 09:00 de este jueves y rápidamente se presentaron los primeros incidentes por parte de las defensas de los procesados.

El primer planteamiento fue realizado por la defensa de Khiara Jasy Rolón Melgarejo. La abogada Lourdes Rolón sostuvo que la extracción de datos del celular del principal sospechoso del crimen, quien al momento del hecho tenía 17 años, se realizó de manera irregular en la parte que involucra a su defendida.

La profesional argumentó que no existía una orden específica para extraer los datos y que el procedimiento fue realizado por una personal policial que no estaba habilitada ni capacitada para efectuar ese tipo de trabajo técnico. Añadió que el Código Procesal Penal establece que este tipo de pericias debe ser realizado por personas autorizadas y con conocimientos especializados.

Asimismo, indicó que durante todo el proceso investigativo se habrían vulnerado derechos de su defendida y, ante esta situación, solicitó el sobreseimiento definitivo de Khiara Jasy Rolón Melgarejo.

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Otro incidente

Otro de los incidentes fue presentado por la defensa del suegro del adolescente acusado del asesinato, quien está procesado debido a que presuntamente tenía conocimiento del crimen y no comunicó el hecho a las autoridades.

El abogado Gustavo Bataglia manifestó que durante la investigación también se cometieron irregularidades procesales. Señaló que en una etapa del proceso un actuario judicial decidió suspender una audiencia, pese a que, según afirmó, esa atribución corresponde exclusivamente a un juez.

Bataglia sostuvo que el proceso investigativo contra su defendido estuvo viciado desde varios aspectos procesales y también pidió el sobreseimiento definitivo. El profesional hizo uso de palabra durante más de tres horas y presentó en total 14 incidentes relacionados con la investigación.

Ante esta situación, ya pasado el mediodía, el Tribunal de Sentencia resolvió declarar un cuarto intermedio y reanudar la audiencia de incidencias desde las 14:30. Los magistrados anunciaron además que las diligencias se extenderían hasta las 17:00.

Posteriormente hizo uso de la palabra el abogado Idilio Acosta, quien volvió a insistir en que el juzgado había fijado como fecha límite para la acusación el 6 de septiembre de 2025. Sin embargo, sostuvo que la fiscal de aquel entonces, ahora suspendida, Gloria Rojas, solicitó una prórroga procesal fuera de las facultades legales correspondientes.

Indicó que para el efecto se dictó una providencia de suspensión del plazo firmada únicamente por el actuario Óscar Grismaldo Segovia, cuya actuación considera ilegal porque —según sostuvo— viola el Artículo 129 del Código Procesal Penal, contraviene el Artículo 130 y desconoce el Artículo 325 del CPP, que atribuye la decisión exclusivamente al juez.

Ante esta situación, la defensa pidió la nulidad del juicio oral y público implementado contra su defendido.

Por último, hizo uso de la palabra la abogada Lizza Alonso, quien solicitó exclusiones probatorias dentro del proceso. La profesional pidió que no declaren agentes penitenciarios y también solicitó que no se reproduzca el video donde supuestamente se observa a su defendido junto al suegro del adolescente transportando la motocicleta y al principal sospechoso del crimen.

Múltiples incidentes frenan proceso

El fiscal de la causa, Fermín Segovia, señaló que fueron presentados aproximadamente 20 incidentes y confirmó que la audiencia proseguirá a las 08:00 del próximo lunes 1 de junio.

Indicó que en la próxima jornada iniciará la contestación de todos los incidentes por parte de la Fiscalía y que posteriormente el Tribunal deberá resolver cada uno de los planteamientos antes de que finalmente pueda abrirse oficialmente el juicio oral y público.