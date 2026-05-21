Fijan para el 28 de mayo el tercer intento de inicio del juicio oral en el caso María Fernanda

Con esta decisión, queda sin efecto la recusación presentada por uno de los imputados, Franco Acosta Céspedes, contra el Tribunal de Sentencias integrado por Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera. El procesado había cuestionado que el primer intento de inicio del juicio oral no se desarrolló conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

La recusación quedó resuelta y el mismo Tribunal continuará al frente del juicio oral y público, que ya fue suspendido en dos ocasiones anteriores.

El fiscal de la causa, Fermín Segovia, manifestó que el Tribunal ya había advertido anteriormente a todas las partes sobre posibles acciones jurídicas que podrían ser utilizadas para dilatar el proceso judicial y frenar el inicio del juzgamiento.

El representante del Ministerio Público indicó que volvió a insistir ante el tribunal para que se hagan efectivas dichas advertencias en caso de que nuevamente alguna de las partes intente recurrir a maniobras dilatorias.

Segovia sostuvo que tarde o temprano todos los acusados tendrán una decisión final por parte del Tribunal, ya sea mediante una sentencia condenatoria o absolutoria. Añadió que lo concreto es que el juicio oral y público se llevará adelante y que todos los procesados serán juzgados.

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Finalmente, comentó que de mantenerse las actuales condiciones procesales, el próximo jueves 28 de mayo ya iniciaría oficialmente el esperado juicio oral y público por el crimen de María Fernanda Benítez.

Entre los acusados figuran Franco Antonio Acosta Céspedes y Mikhaella Rolón Melgarejo, además de los padres del menor y el suegro del adolescente, quienes enfrentan cargos que van desde complicidad, instigación y encubrimiento del crimen.

El asesinato de María Fernanda Benítez, ocurrido el 27 de mayo del año pasado, y cuyo cuerpo fue hallado enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío el 31 del mismo mes en Coronel Oviedo, generó una profunda conmoción a nivel local y nacional.

El principal sospechoso es un adolescente de 17 años, con quien María Fernanda Benítez habría mantenido una relación casual y, como consecuencia, habría quedado embarazada.

El adolescente acusado tenía una relación de noviazgo con otra adolescente y, al enterarse de esa situación, habría decidido acabar con la vida de María Fernanda Benítez.