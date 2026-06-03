Corte investigará a magistrados que habrían participado en campaña de Jorge Bogarín

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron iniciar una investigación preliminar a los magistrados que aparecen en fotografías de las campañas de los candidatos a miembro del Consejo de la Magistratura (CM). Un caso en particular es el de Jorge Bogarín Alfonso quien, en el marco de su campaña proselitista, estuvo por la Circunscripción Judicial de Guairá con jueces y abogados.

Al respecto, el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia pidió durante la sesión ordinaria de este miércoles, “que el pleno resuelva investigar sobre la participación de magistrados en la campaña que realizan miembros del Consejo de la Magistratura o candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura”.

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Esto se debe a que el fin de semana “se difundió la presencia de un candidato, donde aparece con la presidenta de la Circunscripción Judicial”, en alusión a la presencia de Jorge Bogarín Alfonso, declarado como significativamente corrupto por los Estados Unidos, en el 2023, y quien busca volver al Consejo de la Magistratura.

En otro momento Ramírez Candia refirió que la investigación será “importante para que los magistrados que aparecen en la foto expliquen su nivel de participación”, esto en atención a que “los magistrados judiciales deben permanecer neutrales en este tipo de competencias”.

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El ministro Eugenio Jiménez Rolón también enfatizó en que “los magistrados deben mantener distancia con relación a las campañas proselitistas para llenar cargos en el Consejo de la Magistratura”.

Corte avisa a magistrados sobre su participación en proselitismo

Por su parte, el presidente de la Corte Alberto Joaquín Martínez Simón refirió en cuanto a “la investigación de magistrados en eventuales reuniones con abogados que se postulan, en la eventualidad que se haya realizado, eso no quita llamar la atención al resto de las circunscripciones”.

“Hay una postura sobre la participación, no solo de magistrados, sino también de funcionarios”, detalló posteriormente Martínez Simón en el marco del caso que fue expuesto en la sesión plenaria.

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Además, dijo que cabe “advertir, en el sentido de avisar, no en el sentido de amenazar sino de avisar, a magistrados y a funcionarios, que estos son grupos que están pugnando para las elecciones de noviembre, pero el Poder Judicial está ajeno a esa pugna salvo la Corte que organiza el evento y tampoco se mete en el ámbito de las postulaciones, de las reuniones”.

Recordó que el acceso a los palacios de justicia es libre a la ciudadanía, pero “que se de ahí a que se organice a través de la institución o autoridades, reuniones que propicien... es un extremo en que no estamos de acuerdo”.

El ministro César Antonio Garay Zuccolillo adelantó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano del cual es vicepresidente 2°, también investigará a los magistrados judiciales que participaron de campañas proselitistas.

Jorge Bogarín en campaña en Guairá

A todo esto se suma sus recorridos con autoridades del ámbito jurídico a las sedes judiciales de distintos departamentos del territorio paraguayo. Así es que, lo último que quedó expuesto en redes sociales es su visita y reunión amena con la presidenta de la Circunscripción Judicial del departamento de Guairá, Elsa Escobar de Keudell.

La presencia de Bogarín Alfonso fue este viernes en las instalaciones del Poder Judicial guaireño, utilizando la estructura judicial para conseguir la actividad proselitista del sancionado internacionalmente cuyo movimiento se denomina “Es nuestro momento”. En ese lugar también se reunió con magistrados de dicha circunscripción y abogados del foro.