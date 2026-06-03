Elecciones internas: fuerte custodia policial en despliegue de máquinas de votación

En el marco de las elecciones internas simultáneas de los partidos políticos que se llevarán a cabo este domingo, en la mañana de este miércoles comenzó el despliegue logístico de más de 15.000 máquinas de votación del Tribunal Superior de Justicia Electoral a todo Paraguay.

“La Policía Nacional está encargada de todo este traslado, hasta que los materiales que lleguen a su lugar de destino. Esto abarca siete departamentos”, explicó el Comisario Juan Aguero, Director de la Policía de Asunción.

El grupo motorizado Lince y de la Policía Nacional hacen de puntero para que cada camión transportador pueda adelantarse en los puntos semafóricos.

“Son 104 camiones los que están saliendo hoy con destino a Alto Paraná, Itapúa, Concepción, Caaguazú, Amambay, San Pedro y Canindeyú”, especificó el Comisario.

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Aeronaves de las fuerzas militares y de la policía nacional van a estar haciendo sobrevuelo para hacer llegar las máquinas y equipos a zonas más alejadas. Incluso, los maletines y máquinas de votación estarían siendo trasladados por agua.

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El cronograma de despliegue continuará de manera sostenida hasta la víspera de las elecciones:

Jueves 4 de junio: Misiones, Paraguarí, Cordillera, Guairá, Presidente Hayes y Boquerón.

Viernes 5 de junio: Departamento Central.

Sábado 6 de junio: Asunción (Capital).

Alerta máxima para el día domingo

Por otra parte, el director de la Policía se refirió al dispositivo de seguridad para el día domingo, día de las elecciones internas. “Ya tenemos todo preparado, mañana se va a lanzar y dar a conocer el operativo en una conferencia de prensa en horario a confirmar”.

Adelantó que el pleno de la Policía Nacional va a estar abocada a brindar seguridad durante el día de las elecciones. “La alerta de seguridad estaría arrancado entre las 12:00 o las 18:00, todavía no está definido. Como mínimo serían 24 horas antes”.