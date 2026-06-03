Kchiporros lidera festival solidario para reparar escuela inclusiva

Un megafestival con Kchiporros al frente, prepara el Centro N° 15 de Educación Primaria y Pre Escolar (CEPPE), emblemática institución educativa de inclusión, que celebra su 44 aniversario este mes, buscando recaudar fondos para reparar goteras, paredes y columnas en bibliotecas y salas de clase que, pese a los insistentes reclamos, no repara el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Uno de los sectores más afectados por los problemas de infraestructura es la biblioteca. Cada vez que llueve, todo el salón se inunda y los profesores deben colocar bolsas de hule, cartones y pedazos de madera para salvaguardar los libros y la computadora.

“Sonidos que unen: arte, inclusión y comunidad”, se denomina la iniciativa, que busca celebrar sus 44 años de trayectoria educativa promoviendo la inclusión, la participación comunitaria y el desarrollo cultural.

El objetivo principal del festival es recaudar fondos destinados al fortalecimiento institucional, al tiempo de fomentar la participación activa de las familias, promover el arte y la inclusión como ejes transformadores, fortalecer el sentido de pertenencia y visibilizar el importante trabajo educativo que el CEPPE realiza desde hace más de cuatro décadas, indicó Silvia Vázquez, directora del local escolar.

Los artistas que confirmaron presencia en festival de inclusión

La banda nacional Kchiporros lidera la lista de artistas que hasta ahora confirmaron presencia para celebrar el aniversario del CEPPE y ayudar con las refacciones necesarias.

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Además de las reparaciones, la institución anhela contar con equipos de sonido para poder celebrar los diferentes eventos culturales del calendario escolar con toda la comunidad.

La reconocida artista Clara Franco, también dijo que sí al festival. Invitó a sus colegas a sumarse a la iniciativa y dar un paso por la inclusión de niñas y niños en el Paraguay. La entrada tiene un costo de G. 30.000.

Ricardo Flecha, la Orquesta de Cateura y el grupo Barrio Chino, son otros de los invitados que estarán en el evento, que se realizará en la institución educativa, ubicado en las calles John F. Kennedy esquina Herminio Giménez, del barrio Bernardino Caballero de la capital. Otro músico que se unirá a la fiesta es Carlos Antonio Galeano.