Nacionales
03 de junio de 2026 a la - 18:27

Kchiporros lidera festival solidario para reparar escuela inclusiva

Kchiporros actuará esta noche en la cancha Universo, así como Oasis, de Villarrica; Los Peñeros, Carluchín y su Grupo Sintonía, entre otros.
Kchiporros estará presente en el festival por el 44 aniversario del CEPPE.Gentileza

Kchiporros, una de las bandas nacionales más reconocidas a nivel local e internacional, lidera un festival solidario organizado por el Centro N° 15 de Educación Primaria y Pre Escolar (CEPPE), de Asunción. Fondos serán usados para mejoras edilicias y para comprar equipos de audio. La cita es el viernes 19 de junio.

Por Rene Ramos

Un megafestival con Kchiporros al frente, prepara el Centro N° 15 de Educación Primaria y Pre Escolar (CEPPE), emblemática institución educativa de inclusión, que celebra su 44 aniversario este mes, buscando recaudar fondos para reparar goteras, paredes y columnas en bibliotecas y salas de clase que, pese a los insistentes reclamos, no repara el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Uno de los sectores más afectados por los problemas de infraestructura es la biblioteca. Cada vez que llueve, todo el salón se inunda y los profesores deben colocar bolsas de hule, cartones y pedazos de madera para salvaguardar los libros y la computadora.

“Sonidos que unen: arte, inclusión y comunidad”, se denomina la iniciativa, que busca celebrar sus 44 años de trayectoria educativa promoviendo la inclusión, la participación comunitaria y el desarrollo cultural.

Muchas necesidades de infraestructura y hasta mobiliario tienen en el CEPPE.
Muchas necesidades de infraestructura y hasta mobiliario tienen en el CEPPE.

El objetivo principal del festival es recaudar fondos destinados al fortalecimiento institucional, al tiempo de fomentar la participación activa de las familias, promover el arte y la inclusión como ejes transformadores, fortalecer el sentido de pertenencia y visibilizar el importante trabajo educativo que el CEPPE realiza desde hace más de cuatro décadas, indicó Silvia Vázquez, directora del local escolar.

Los artistas que confirmaron presencia en festival de inclusión

La banda nacional Kchiporros lidera la lista de artistas que hasta ahora confirmaron presencia para celebrar el aniversario del CEPPE y ayudar con las refacciones necesarias.

La biblioteca del CEPPE se inunda con cada lluvia. Urge la refacción del techo.
La biblioteca del CEPPE se inunda con cada lluvia. Urge la refacción del techo.

Además de las reparaciones, la institución anhela contar con equipos de sonido para poder celebrar los diferentes eventos culturales del calendario escolar con toda la comunidad.

La reconocida artista Clara Franco, también dijo que sí al festival. Invitó a sus colegas a sumarse a la iniciativa y dar un paso por la inclusión de niñas y niños en el Paraguay. La entrada tiene un costo de G. 30.000.

Ricardo Flecha, la Orquesta de Cateura y el grupo Barrio Chino, son otros de los invitados que estarán en el evento, que se realizará en la institución educativa, ubicado en las calles John F. Kennedy esquina Herminio Giménez, del barrio Bernardino Caballero de la capital. Otro músico que se unirá a la fiesta es Carlos Antonio Galeano.