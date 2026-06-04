Botulismo: IPS da de alta a un paciente y mantiene a dos internados en UTI

El Instituto de Previsión Social (IPS) difundió este jueves su último reporte epidemiológico sobre los casos de botulismo atendidos en el Hospital Central. El informe confirma que uno de los pacientes logró recuperarse favorablemente y fue dado de alta, mientras otros dos continúan bajo cuidados intensivos y seguimiento especializado.

La enfermedad, causada por la toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, mantiene en alerta a los equipos sanitarios debido a sus efectos neurológicos potencialmente graves. En el principal centro asistencial de la previsional, profesionales de distintas especialidades trabajan tanto en la atención clínica de los afectados como en la vigilancia de posibles nuevos casos.

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Un paciente recibió el alta médica

Según el reporte institucional, el primer paciente confirmado es un hombre de 51 años que ingresó al Hospital Central el pasado 18 de mayo.

Inicialmente permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y posteriormente fue trasladado al Servicio de Neurología. Tras mostrar una evolución favorable, recibió el alta médica y continuará con controles ambulatorios, además de iniciar un proceso de rehabilitación motora.

Desde el IPS destacaron la mejoría clínica alcanzada por el paciente, convirtiéndose en el primer caso recuperado dentro del actual brote bajo seguimiento de la previsional.

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Dos pacientes siguen en terapia intensiva

La segunda paciente es una mujer de 59 años que ingresó el 7 de mayo, derivada desde un sanatorio privado.

Permanece internada en el Servicio de Terapia Intensiva Adultos I, donde recibe asistencia mecánica respiratoria. El informe señala que se encuentra estable, lúcida y bajo seguimiento multidisciplinario. Además, presenta una ligera mejoría clínica y continúa con su proceso de rehabilitación.

Por su parte, el tercer caso confirmado corresponde a un hombre de 62 años que ingresó el 2 de junio, también remitido desde un sanatorio privado.

El paciente permanece en el Servicio de Terapia Intensiva I. Su estado es reportado como estable y lúcido, aunque requiere asistencia mecánica respiratoria y monitoreo permanente por parte del equipo médico.

Hasta la fecha, el balance oficial del IPS registra un paciente recuperado y dos personas que continúan hospitalizadas.

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Investigan muerte de un joven con sospecha de botulismo

Paralelamente a la atención de los casos confirmados, las autoridades sanitarias analizan el fallecimiento de un joven de 30 años que ingresó recientemente con sospecha clínica de botulismo.

El IPS informó que la causa oficial de muerte aún no fue determinada y que continúan los estudios correspondientes para establecer si existe relación directa entre el deceso y la enfermedad.