CEPPE organiza festival para financiar mejoras: estos son los artistas confirmados

El Centro de Enseñanza Primaria y Preescolar (CEPPE) prepara un festival artístico con fines solidarios que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio en la sede de la institución.

“Sonidos que unen: arte, inclusión y comunidad”, denominación del evento, es organizada por la Cooperadora Escolar y tendrá un costo de acceso de G. 30.000 por persona.

Entre los artistas ya confirmados figuran Kchiporros, Ricardo Flecha, Clara Franco, la Orquesta de Cateura, Barrio Chino y otros invitados que se sumarán a la celebración.

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Festival solidario busca financiar mejoras para la institución

Desde la organización explicaron que el evento tiene un doble propósito: conmemorar los 44 años de fundación del CEPPE y recaudar recursos para impulsar diversos proyectos considerados prioritarios para la comunidad educativa.

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Los fondos obtenidos serán destinados a la compra de un equipo de sonido, la construcción de una estructura techada en el patio, la instalación de un parque infantil y el pago del salario de la encargada de limpieza.

También se destinará lo recaudado para reparar goteras, paredes y columnas en bibliotecas y salas de clase.

Según indicaron, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no destina recursos para cubrir el servicio de limpieza, por lo que la institución debe asumir dicho gasto con fondos propios.

También buscan crear un fondo de emergencia

La Cooperadora Escolar señaló que parte de lo recaudado también servirá para constituir una reserva económica que permita responder a eventuales situaciones de urgencia que puedan surgir en la institución.

“Es para festejar al CEPPE, que realmente necesita de este gran festejo”, mencionaron desde la Cooperadora.

Los organizadores informaron que las entradas aún no se encuentran a la venta. No obstante, adelantaron que en los próximos días se dará a conocer el mecanismo de compra.

Asimismo, precisaron que el único punto de venta habilitado será la propia institución educativa.

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CEPPE, referente de la educación inclusiva en Paraguay

De acuerdo con los padres de alumnos, el CEPPE es la primera institución educativa del país con enfoque de inclusión.

Actualmente, más de 180 estudiantes forman parte de la comunidad educativa de la institución.