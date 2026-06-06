Testean máquinas de votación en Villarrica y ajustan detalles para internas partidarias.

La revisión de los equipos comenzó a las 14:00 de manera simultánea en todo el país, como parte del protocolo establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para garantizar el funcionamiento del sistema de votación electrónica.

La jefa del Registro Electoral de Villarrica, Nelly Duarte, confirmó que los trabajos avanzan conforme a lo previsto y que no se registran inconvenientes durante la verificación de los equipos.

Explicó que el procedimiento consiste inicialmente en el encendido de las máquinas y la realización de las pruebas técnicas correspondientes para comprobar su operatividad antes de la jornada electoral. Una vez concluido el testeo, los funcionarios inician la carga de las baterías de cada equipo con el objetivo de que alcancen entre el 90% y el 100% de capacidad antes de ser apagados y lacrados.

Duarte indicó que el mismo trabajo es ejecutado simultáneamente en todos los locales de votación habilitados para las internas partidarias que se celebrarán este domingo en todo el país.

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Uno de los puntos de mayor movimiento en Villarrica es el Centro Regional de Educación “Natalicio Talavera” (CRENT), siendo uno de los principales centros de votación de la capital guaireña debido a la gran cantidad de electores habilitados.

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En esta institución fueron habilitadas 44 mesas receptoras de votos para los afiliados de la Asociación Nacional Republicana (ANR), además de cinco máquinas de contingencia destinadas a cubrir cualquier eventualidad.

En total, en el CRENT son sometidas a prueba 49 máquinas de votación durante la jornada de este sábado.

Tras completar la verificación técnica y la carga de las baterías, cada equipo será apagado, lacrado y resguardado en sus respectivos locales. La responsable electoral explicó que una vez finalizado el procedimiento, las máquinas quedan bajo custodia policial hasta el inicio de las votaciones previstas para este domingo.

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En Villarrica, la ANR tendrá tres locales habilitados: el Liceo Manuel Ortiz Guerrero, el Centro Regional de Educación “Natalicio Talavera” y la Escuela San Miguel del Este, donde estarán distribuidas 91 mesas receptoras para más de 31.900 electores colorados.

Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) concentrará sus votaciones en la Escuela Ramón Indalecio Cardozo y en la Escuela Cervantes, donde sufragarán más de 14.000 afiliados.

Asimismo, siete partidos y movimientos políticos menores desarrollarán sus elecciones internas en la sede del Registro Electoral de Villarrica, cada uno con una mesa asignada para sus afiliados.