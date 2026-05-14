Maratón solidaria para ayudar a los damnificados del incendio del Mercado de Itauguá

La campaña solidaria “Itauguá de Pie: Todos por el Mercado” convoca a la ciudadanía a participar este sábado 16 de mayo de una maratón de recaudación de fondos destinada a apoyar a los más de 400 trabajadores y comerciantes del Mercado Municipal de Itauguá, afectado por el incendio que destruyó gran parte del centro comercial el domingo pasado.

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La actividad se desarrollará en dos etapas. La primera será en el estacionamiento del Mercado Municipal, de 07:00 a 17:00, donde se recibirán aportes y donaciones de los ciudadanos. Posteriormente, la jornada continuará en el Club Social Itaugüeño, de 17:00 hasta la medianoche, con un festival que contará con la participación de destacados artistas nacionales. Allí las vendedoras de comida del mercado ofrecerán exquisitos platillos a los presentes.

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Los organizadores habilitaron una cuenta bancaria para canalizar las contribuciones. Las donaciones pueden realizarse a través del Banco Continental, a nombre de Fernando Arturo Acuña Ale, en la cuenta número 4900601566605.

Asimismo, también se podrán efectuar transferencias utilizando el alias vinculado al correo electrónico mercado@itaugua.com.py.

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Asistencia a damnificados

La iniciativa busca reunir recursos para asistir a los damnificados, quienes perdieron sus puestos de venta y mercaderías a consecuencia del siniestro. Los impulsores de la campaña apelan a la solidaridad de la ciudadanía para contribuir a la recuperación de uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad.