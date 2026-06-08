“Cuidado Amiga”, lanzan prueba de mapa colaborativo de femicidios, abusos y acosos en América Latina

Inspirada en Gisèle Pelicot y su frase “la vergüenza tiene que cambiar de bando” y con el fin de evitar la violencia hacia las mujeres utilizando la exposición y la vergüenza de los agresores, lanzaron a modo de prueba “Cuidado Amiga”.

La iniciativa trata de un mapa colaborativo con verificación independiente en el que su creadora invita a mujeres y público en general a sumarse a fin de dar a conocer casos verificados y así generar una red de cuidado.

“Hay una cuestión que quiero romper que es que los agresores son personas que tienen caras de asesinos y mostrar que así como le pasó a tu vecina, pasó en tu ciudad, pasó en tu barrio. Es importante recordar los nombres de las víctimas, pero más importante saber aún quién cometió eso y el vínculo que tenía, a fin de poder detallar cada caso y estar alerta, por eso se llama ‘Cuidado Amiga’”, explicó Sofía Jure, creadora de la web.

En la misma página web indica cómo uno puede registrar un caso y cómo se realiza el proceso de verificación.

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¿Cómo entra un caso al mapa

Para registrar un caso en el mapa de “Cuidado Amiga” da las siguientes indicaciones:

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Cualquier persona puede reportar un caso desde el botón “+ Reportar caso”. El caso entra en estado pendiente — no se publica automáticamente. Tres moderadoras verificadas lo revisan de forma independiente. Para aprobarlo necesita al menos una fuente pública verificable: nota periodística, denuncia oficial o registro de organización reconocida. Si las tres aprueban, se publica. Si cualquiera rechaza, no se publica. El caso publicado siempre incluye el link a la fuente original.

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¿Qué información se publica?

Además de poder localizar en un mapa global cada caso, lo que realiza también es publicar los datos de cada uno, por lo que una vez publicado con la aprobación de los moderadores, se darán a conocer los siguientes datos:

Nombre completo del agresor.

Fecha del hecho.

País y ciudad.

Tipo de caso (femicidio/abuso/acoso).

Foto (solo si es pública).

Link a la fuente verificada.

¿Qué NO se acepta?

A fin de darle el sentido del fin que busca, que es la prevención de la violencia, y no generar situaciones que vulneren derechos de terceras personas, aclaran qué cosas no se aceptan, la cuales son las siguientes:

Casos sin fuente pública verificable.

Casos basados únicamente en testimonio anónimo sin respaldo .

Datos de menores de edad .

Información que pueda poner en riesgo a familiares o testigos.

Denuncias sin fecha confirmada.

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Detallan que las moderadoras son personas verificadas manualmente por el equipo de Cuidado Amiga. Cada una firma un protocolo de conducta y trabaja de forma independiente, sostienen y pueden ingresar a un link para solicitar ser moderadoras.

Como el fin es prevenir la violencia, aclaran que no venden ni monetizan ningún dato personal, ya que toda la información publicada en el mapa proviene de fuentes públicas verificadas.

“No almacenamos datos de quienes reportan casos más allá de lo necesario para el proceso de moderación”, explican.

En caso de encontrar algún error en un caso publicado, el mismo se puede reportar a cuidadoamiga@proton.me con el link al caso y el detalle del error a fin de corregir o bajar lapublicación en caso de que corresponda.