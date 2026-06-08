Imputan al diputado Mauri Espínola por supuesto homicidio culposo

La fiscala Mercedes Vera imputó por homicidio culposo al diputado Mauricio Fabián Espínola Núñez, conocido como Mauri Espínola, perteneciente al movimiento Colorado Añetete del Partido Colorado.

El pedido de procesamiento se da como derivación de la muerte de un motociclista identificado como Emilio Benítez Chaparro (30), quien resultó víctima fatal del accidente en el que ambos se vieron involucrados el pasado 16 de mayo, en Asunción.

La fiscala Vera primeramente solicitó al juzgado penal de garantías que comunique a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero para el legislador Mauricio Espínola, a fin de que el mismo pueda ser sometido plenamente a la causa penal.

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Así también, elevó el pedido de aplicación de medidas alternativas al a prisión, como prohibición de salir del país y la presentación de una caución real suficiente, como garantías para asegurar su sometimiento pleno al proceso penal iniciado formalmente con la imputación.

La imputación fiscal, presentada el 6 de junio último, se da 40 días después de registrarse el accidente automovilístico que involucró a Mauricio Espínola y a Emilio Benítez, el 16 de mayo a las 18:35 sobre la avenida Kubitschek y Cerro Corá, de Asunción.

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Diputado Mauri Espínola involucrado en accidente fatal

La víctima del caso, Emilio Benítez, fue derivada al Hospital de Trauma, donde permaneció internado por un total de 11 días pues su fallecimiento se produjo el 27 de mayo pasado, a las 18:00, según informe de la comisaría 7° de la capital.

Tras el percance, el legislador Mauri Espínola fue trasladado hasta el cuartel de la Patrulla Caminera, que se encuentra ubicado en la ciudad de San Lorenzo, donde se le practicó la prueba de alcotest a la cual arrojó como resultado negativo con 0,00 mg/L.

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En cuanto a la causa de muerte, se diagnosticó un traumatismo de craneoencefálico moderado. La fiscala Mercedes Vera fue designada para encargarse de la causa abierta que inicialmente se caratuló como daños materiales y lesión en accidente de tránsito, pero tras la muerte de Benítez se modificó la carátula de la misma por homicidio culposo.

De acuerdo con los datos policiales, el 16 de mayo a las 18:35, Mauri Espínola circulaba en su camioneta Toyota Fortuner sobre la calle Cerro Corá con dirección Este y al llegar a la avenida Kubitschek, el motociclista que iba con dirección Sur, impactó contra la camioneta y a raíz de ello salió despedido y cayó al pavimento.

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Minutos después, la víctima fue asistida por bomberos voluntarios quienes llegaron al lugar a bordo F2 a cargo del voluntario Oliver Quiñónez, y también la ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) móvil-A221, a cargo del Lic. Rody Duarte, quienes le dieron los primeros auxilios al motociclista para luego llevarlo al Hospital de Trauma.

Diputado Mauri Espínola se hizo cargo de los gastos

Tras registrarse el percance automovilístico, el legislador se hizo cargo de los gastos médicos en el Hospital del Trauma y de la internación de Emilio Benítez en dicho centro asistencial, según informaron fuentes judiciales cercanas al caso.

Luego de registrarse el deceso del motociclista, Espínola también se hizo responsable de los gastos del velorio, del sepelio y el novenario. Así también, siempre según fuentes judiciales, el legislador también indemnizó a la familia, con la que tiene firmados tres acuerdos.