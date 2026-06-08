MEC: ¿Cuándo se pagará la Gratuidad a las escuelas públicas?

En cuatro meses de clases, que se iniciaron el 23 de febrero, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sigue sin transferir los recursos en concepto de Gratuidad a las instituciones educativas de gestión pública.

Mientras el calendario escolar está cada vez más cerca de las vacaciones de invierno, directores de escuelas y colegios deben realizar malabares para el mantenimiento de sanitarios, corredores, salas de clase y espacios como canchas o tinglados polideportivos.

“No tenemos fondos ni para limpiar los baños”, habían denunciado directores del Magisterio Nacional el 19 de mayo, hace casi un mes. Hasta la fecha, la respuesta del MEC es a cuentagotas.

Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), explicó que solo algunos centros escolares comenzaron a recibir estos recursos, pero únicamente en el nivel inicial. Todavía faltan las transferencias para la educación escolar básica (primero al noveno grado) y para la educación media.

Falta de Gratuidad: ¿Cuál es la respuesta del MEC?

Miguel Marecos aseguró que, tras las amenazas que realizó el gremio, que había advertido con protestas frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde el MEC le aseguraron que esta semana recibirían los recursos.

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El director de Transferencias del MEC, José Martínez, indicó que tienen previsto enviar el dinero a los directores entre esta tarde o mañana.

El MEC suele remitir un primer desembolso de gratuidad, generalmente para gastos corrientes, entre marzo y abril, lo que implica que ya van entre dos a tres meses de retraso.

Los gastos corrientes pueden ser utilizados para adquirir insumos de limpieza, elementos de ferretería como picaportes, canillas o focos (y fluorescentes), así como tizas, borradores y marcadores para las pizarras. También para tintas y resmas de papel para los trámites administrativos propios de la escuela.

¿Cuánto es lo que adeuda el MEC a las escuelas?

En total, lo adeudado por el Gobierno en concepto de gratuidad de la educación este 2026 es de G. 26.685 millones, aclarando que, en algunos casos, este reparto se realiza en dos etapas.

De los casi G. 27.000 millones, lo que se está entregando actualmente es parte de unos G. 3.233 millones que deben ser destinados para el nivel inicial.

Luego, faltan G. 9.631 millones para el primer y segundo ciclo de la escolar básica (primero al sexto grado). Para el tercer ciclo, la deuda alcanza G. 4.618 millones y para los bachilleratos científicos, el monto es de G. 5.454 millones.