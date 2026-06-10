Declaración de Marcus Vinicius en juicio a Arnaldo Giuzzio se hará a fines de junio

Para este miércoles estaba prevista la audiencia indagatoria del narcotraficante brasileño condenado por la operación Turf, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, en el juicio a Arnaldo Giuzzio, ex ministro de la Senad y del Interior, finalmente no pudo realizarse por cuestiones de logística.

Las autoridades judiciales del territorio brasileño solicitaron que mínimamente se realice el aviso para dicha diligencia, con una antelación de 10 días, para una mejor organización en cuanto al traslado del condenado Marcus Vinicius para su declaración.

Lea más: Excomandante de la Policía declaró en juicio al exministro Arnaldo Giuzzio

Marcus Vinicius debía declarar por vía telemática, pero ante la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, presidido por Adriana Planás e integrado por Matías Garcete y Yolanda Morel, resolvió postergar la misma para el 25 de junio a las 8:00.

El juicio oral y público al que está sometido el ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ex senador y ex ministro del interior, continúa en la etapa de producción de pruebas documentales, por parte del Ministerio Público representado por la agente fiscal Verónica Valdéz y por la defensa, ejercida por Gilvi Quiñónez.

Vinculación entre Arnado Giuzzio y Marcus Vinicius

Arnaldo Giuzzio ejerció como ministro del Interior hasta el 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, luego de que reconociera haber tenido trato con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola, quien en ese momento tenía 37 años de edad y que estaba preso desde una semana antes, es decir, el 15 de febrero de 2022, cuando la Policía Federal (PF) ejecutó en Brasil la operación Turf.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa fue una investigación contra la mayor estructura de tráfico de cocaína que operaba en el país vecino en dicha época. El Ministerio Público Federal (MPF) llegó a acusar a 38 personas.

Los dos principales cabecillas resultaron ser los ya condenados Cristiano Mendes de Córdova Nascimento y Lindomar Reges Furtado.

Este ultimo escapó de la Senad en 2022 del condominio Paraná Country Club de Hernandarias, Paraguay, pero fue capturado al año siguiente por la Policía Federal en otro condominio de lujo en Río de Janeiro, Brasil.

De hecho, Marcus fue incluido en la investigación federal a partir de sus nexos con Lindomar, ya que ambos vivían en Paraguay, donde gerenciaban la compra de cocaína en Bolivia, su acopio en nuestro país y el posterior envío a Brasil.

Lindomar está sentenciado a 25 años de cárcel por tráfico internacional de drogas, más 12 años por lavado de dinero, totalizando 37 años.

Según documentos, Marcus tiene una condena de 6 años, 2 meses y 19 días de reclusión por asociación criminal, más otra de 5 años, 1 mes y 10 días por lavado de dinero, totalizando entonces 11 años, 3 meses y 29 días.

Sin embargo, como la justicia federal de Brasil es muy cerrada, en Paraguay ni siquiera las autoridades homólogas tienen certeza de su situación actual, hasta el punto de que no se sabe si está aún encerrado o si goza de arresto domiciliario con tobillera electrónica, como varios otros condenados en la misma causa.

El caso Arnaldo Giuzzio

Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien según su cédula paraguaya ahora tiene 41 años de edad, debe prestar declaración como testigo este miércoles 10 de junio en el juicio contra el exfiscal, exsenador y exministro Arnaldo Giuzzio.

El exministro fue imputado y luego acusado por el Ministerio Público (MP) de Paraguay por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

La institución está representada en el juicio por la fiscala María Verónica Valdez Rivas, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Lea más: Fiscalía imputó a Arnaldo Giuzzio por cohecho pasivo agravado

El Tribunal de Sentencia es presido por la jueza Adriana María Planás Bajac e integrado por sus colegas Yolanda María Isabel Morel de Ramírez y Ubaldo Matías Garcete Piris.

Giuzzio y Marcus tuvieron comunicación fluida principalmente en el año 2021, cuando el brasileño tanteó al entonces ministro del Interior para que le adjudicara licitaciones para el equipamiento de vehículos estatales, como servicio de blindaje.

Lea más: Arnaldo Giuzzio: Tribunal descarta nulidad de acusación

De hecho, Marcus habría llegado a acondicionar al menos una camioneta, pero no se la cobró a Giuzzio porque fue como una especie de gentileza.

Después, Marcus le habría cedido a Giuzzio un vehículo cuando este último fue de vacaciones con su familia a Brasil.

La declaración de Marcus se hará por medios telemáticos. El Tribunal de Sentencia gestionó con las autoridades federales de Brasil la conexión del testigo Marcus, quien aparentemente sigue recluido en su país.