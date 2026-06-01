Constitución en IPS: Fiscalía busca más datos sobre supuesto amaño en licitaciones

Poco después de las 9:00, los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Silvia González Vester se constituyeron en la sede del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicado sobre la calle Constitución casi Luis Alberto de Herrera, de Asunción. Esto como parte de las diligencias relacionadas a supuestas irregularidades en licitaciones aprobadas por el extitular de la institución, Dr. Jorge Brítez, según se denunció.

Los fiscales, en la oportunidad, solicitaron la colaboración de la máxima autoridad de la previsional, representada por el Dr. Isaías Fretes, con la entrega de oficios a través de los cuales se busca la entrega de información vinculada a las licitaciones que fueron mencionadas en la denuncia presentada por los abogados Juan José Bernis y María Muñóz.

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Los agentes Coberta y González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), también tenían previsto para esta ocasión tomar declaración testimonial al presidente del ente, Dr. Isaías Fretes, a modo de ahondar en cuanto a los datos con los que hasta el momento cuentan.

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El objetivo de los representantes del Ministerio Público es obtener más información sobre las cinco licitaciones que fueron denunciadas, por supuestas irregularidades, que se dieron en el proceso de llamado y adjudicación.

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Fiscalía convoca a los abogados que denunciaron caso del IPS

El agente fiscal Silvio Corbeta anunció, por otra parte, que junto con su colega convocaron a los denunciantes, para este martes al abogado Juan José Bernis y para el miércoles a la abogada María Muñóz, a modo de que los mismos puedan ampliar la denuncia que presentaron y también el escrito ampliatorio de esta.

Corbeta sostuvo que esta diligencia es importante, ya que los abogados denunciantes no presentaron documentación alguna relacionada a las irregularidades expuestas en sus escritos, por lo que precisan datos más precisos sobre los hechos licitatorios que son objeto de cuestionamientos.

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En cuanto a la ampliación presentada la semana pasada por Bernis, indicó que todavía no fue analizada, en ese contexto no pudo precisar si corresponden a los hechos denunciados inicialmente o si se tartan de hechos nuevos que se agregaron en la última ocasión.

A todo ello, Corbeta señaló que en el marco de la investigación iniciada ya se libraron oficios a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para tener conocimiento de si hubo o no fiscalizaciones en las referidas licitaciones; también, se prevé hacer lo mismo a las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR).

Denuncian por perjuicio por G. 391.000 millones al Instituto de Previsión Social

La denuncia penal fue radicada ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Estado por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz, mientras que la acción legal se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y malversación de fondos públicos dentro de la administración pasada del Instituto de Previsión Social (IPS).

Según los denunciantes, estas irregularidades habrían ocurrido durante la gestión del extitular del IPS Jorge Brítez, acompañado de su consejo.

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Además de Brítez, entre los principales denunciados, también se encuentra el exgerente de Abastecimiento y Logística, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, al igual que a los miembros del Consejo de Administración Gustavo Alberto González Maffiodo, Carlos Alberto Pereira Olmedo, José Emilio Argaña Contreras, Víctor Eduardo Insfrán Dietrich y José Jara Rojas.

La denuncia también alcanza, además, a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.

El motivo de la denuncia es la detección de presuntas irregularidades en al menos cinco procesos licitatorios, cuyos montos totales adjudicados ascenderían a G. 391.574.472.965.