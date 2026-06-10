Video: denuncian que precandidata guaireña retiró materiales donados en campaña tras perder en las internas

Según la denuncia realizada por pobladores de la compañía Itacurubí, de la ciudad de Mauricio José Troche, la precandidata Ediz Méndez (HC Lista 2A) habría regresado a la vivienda de un elector para retirar bolsas de cemento. Situaciones similares habrían ocurrido con otros ciudadanos.

El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Los internautas estallaron en críticas hacia el proceder de la política colorada.

"Acá vienen los politiqueros a llevar otra vez sus cosas. La señora viene a llevar otra vez su cemento, como si fueran gente pobre. Así como vas a ganar con ellos", expresa el denunciante en la escena registrada.

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Ediz Méndez participó como precandidata a concejal municipal por la Lista 2A del movimiento Honor Colorado en las internas de la ANR el domingo 7 de junio.

Según los resultados preliminares, la precandidata habría obtenido 114 votos, cantidad que no le permitió ocupar una posición dentro de la lista de candidatos que representarán al movimiento en los próximos comicios municipales.

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El retiro de las bolsas de cemento se produjo el lunes, apenas un día después de conocerse los resultados de las internas. Hasta el momento no se confirmó oficialmente la naturaleza de la entrega de las bolsas de cemento ni las circunstancias que motivaron el posterior retiro.

No obstante, la versión en la comunidad es que habría sido una “donación” en el marco de la campaña electoral para capturar votos.

Intentamos comunicarnos vía telefónica con Ediz Méndez, pero no respondió. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.