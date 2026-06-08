El TSJE reporta récord de participación en las elecciones internas municipales

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) cerró el balance de las elecciones internas municipales e informó un repunte histórico en la participación de los afiliados en las urnas. Según detallaron, superó los números registrados en los comicios del año 2021.

El ministro del TSJE, César Rossel, destacó que las cifras demuestran que el elector paraguayo mantiene un interés por los procesos políticos, una tendencia que se consolida cara a las elecciones generales municipales previstas para el próximo mes de octubre.

La Asociación Nacional Republicana (ANR), en las internas del año 2021 tuvo una participación de un 44%. En esta última jornada, el partido oficialista experimentó un salto importante de 50% de asistencia.

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Por otro lado, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), mostró un incremento en la movilización de sus bases, pasando del 31,49% computado en el periodo 2021 a un 32,59% de participación.

“Creo que vamos por muy buen camino. El pueblo paraguayo puede sentirse verdaderamente orgulloso del sistema electoral que hemos construido juntos”, enfatizó.

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TSJE dice que tiene un modelo de exportación

El titular del TSJE sacó pecho por el sistema electoral paraguayo a nivel continental. Recordó que misiones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea calificaron a Paraguay como un líder en la materia electoral. Asimismo, destacó que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es permanentemente alabado a nivel mundial por su velocidad y transparencia.

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Rossel garantizó que la institución se encuentra blindada y en sesión permanente. “Estamos preparados para un montón de escenarios; trabajamos bajo crisis y sabemos que hay grupos de personas que buscan desestabilizar las instituciones, como sucede en otros países. Pero aquí las reglas del juego se aclaran un año antes y los partidos políticos se controlan entre sí el día D a través de sus apoderados, veedores y miembros de mesa. La máquina de votación es solo un componente de un sistema totalmente transparente”, explicó.

Respecto a las observaciones recibidas por parte de la Unión Europea, el ministro aclaró que las recomendaciones hacia la institución son prácticamente nulas y que el 95% de los puntos señalados corresponden a reformas constitucionales o legales que dependen del Congreso.

El desafío para octubre es enseñar a controlar la boleta

Con miras a las generales de octubre de 2026, el TSJE adelantó que el proceso será sumamente ágil y simplificado para el elector, dado que las pantallas ofrecerán solo dos opciones de candidaturas por municipio: intendente y concejales.

No obstante, el ministro Rossel identificó un punto crítico en el que ya se encuentran trabajando para evitar confusiones o desconfianzas con la tecnología.

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El plan de contingencia institucional consistirá en reforzar al máximo la capacitación tanto de los miembros de mesa como de la ciudadanía en general en el momento del sufragio.

“Lo que más alentamos y pedimos a la gente es que el ciudadano controle sus votos de manera física. Una vez que la máquina imprima la papeleta en el cuarto oscuro, la persona debe mirar el papel, pasar la boleta por el lector digital y comprobar por sí misma que lo que eligió en la pantalla coincide plenamente con el registro”, concluyó el ministro.