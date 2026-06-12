Rinden homenaje a héroe de la Guerra del Chaco con 110 años

El reconocimiento tuvo lugar en su vivienda del barrio La Amistad de Luque, donde autoridades militares y familiares destacaron su legado como defensor de la soberanía nacional. Don Canuto fue reclutado cuando apenas tenía 15 años y prestó servicios en el Regimiento de Infantería N.º 2 “Ytororó” (RI 2), formando parte de una generación que protagonizó uno de los episodios más trascendentales de la historia paraguaya.

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Durante el acto, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, le entregó una camiseta oficial de la Selección Paraguaya. El veterano recibió el obsequio con emoción, ya que sigue atentamente la participación de la Albirroja en la Copa del Mundo y aguarda con expectativa el debut de Paraguay frente a Estados Unidos.

Emocionado por la Albirroja

Días atrás, Don Canuto había expresado públicamente su deseo de que la selección nacional conquiste el máximo trofeo del fútbol mundial. A sus 110 años, mantiene una notable lucidez y continúa pendiente de los acontecimientos deportivos que movilizan al país.

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“El pueblo paraguayo le agradece. El general que estuvo dando las palabras en representación de las Fuerzas Armadas hoy lo recordó. Don Canuto es una persona muy lúcida, se ve que se siente muy contento hoy”, señalaron durante la jornada.

#ALaGran730 🥹❤️ ¡Muy emotivo!



Rinden homenaje a Don Canuto González, uno de los últimos excombatientes de la Guerra del Chaco.



🔸 Lo visita el ministro de Defensa, Óscar González y otras autoridades del Ministerio. Está acompañado de sus familiares.



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En la ocasión, el Ejército Paraguayo también le entregó una placa de reconocimiento por su heroica participación en la Guerra del Chaco.

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El excombatiente estuvo acompañado por sus hijas María Estela, Ada Victoria y Limpia Concepción, quienes destacaron que, pese a su avanzada edad, se mantiene activo y goza de buena salud. “Él se pasa el día jugando con su nietito, escribe y pinta con él”, relató una de ellas.

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Sus familiares también comentaron que conserva el gusto por comidas tradicionales paraguayas como el vori vori, el jopará, el caldo avá y el so’o apu’a.

Símbolo vivo de la Guerra del Chaco

Don Canuto González Brítez nació el 19 de enero de 1916 en San José de los Arroyos y es considerado uno de los últimos excombatientes vivos de la Guerra del Chaco. Su historia está marcada por un episodio que él mismo relató en varias ocasiones: cuando tenía apenas 15 años decidió presentarse para el servicio militar luego de que su padre fuera detenido por intentar evitar su reclutamiento.

Finalmente, fue incorporado al Regimiento de Infantería N.º 2 “Ytororó” (RI 2), desde donde partió al Chaco para participar de la defensa del territorio paraguayo durante el conflicto bélico con Bolivia.

A lo largo de las décadas, Don Canuto se convirtió en un referente de la memoria histórica de aquella generación de combatientes. Recibió numerosas medallas honoríficas por parte de diversas instituciones oficiales y en varias ocasiones, relató con detalles lo difícil que fue sobrevivir mientras sus compatriotas caían junto a él.

Hoy, Don Canuto es uno de los únicos dos excombatientes de la Guerra del Chaco que siguen con vida. El otro héroe nacional es don Juan Bautista, quien vive en Itakyry.