Tras años de protestas, adjudican obra de mejora de climatización en el Palacio de Justicia de Paraguarí

La adjudicación, por G. 338 millones, para la instalación y puesta en funcionamiento del equipo de aire central tipo “Chiller”, quedó a cargo de la firma Britam S.A., cuyo representante legal es Fabián Giménez.

Mediante la Resolución N.º 99/2026, la Décima Circunscripción Judicial dispuso la firma del contrato, que fue suscrito entre la empresa adjudicada y la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Dra. Rosalinda Guens.

Durante más de dos años, funcionarios, litigantes y familiares de personas procesadas soportaron las elevadas temperaturas dentro de la sede judicial, ubicada en este municipio. La situación llegó a tal extremo que los propios trabajadores realizaron colectas para adquirir ventiladores ante la falta de una solución efectiva al problema.

El sistema de aire central había cumplido su vida útil y, pese a las reiteradas reparaciones realizadas, no volvió a funcionar correctamente. Tras la última manifestación de los funcionarios y el cese de actividades en protesta por la falta de climatización, las autoridades judiciales se comprometieron a atender de manera urgente el reclamo.

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Etapa decisiva de solución

En respuesta a la preocupación generalizada, la titular de la Circunscripción Judicial Guens, destacó que, después de años en los que las deficiencias del sistema de climatización generaron incomodidades tanto para funcionarios como para los ciudadanos que acuden diariamente al Palacio de Justicia, hoy la problemática se encuentra en una etapa decisiva de solución.

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En ese sentido, señaló que el miércoles último se suscribió el contrato con la empresa adjudicada para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema Chiller, en el marco de la licitación identificada con el ID N.º 480690.

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Agregó que la firma del contrato constituye un paso trascendental que permitirá mejorar significativamente las condiciones de climatización del Palacio de Justicia de Paraguarí.

Asimismo, resaltó que la inversión contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura judicial, favoreciendo mejores condiciones de trabajo para magistrados, funcionarios y auxiliares de justicia, además de brindar mayor comodidad a abogados, usuarios del sistema y a toda la ciudadanía.

Se prevé un mes de trabajo

La titular del Consejo Administrativo, Guens señaló “hoy celebramos no el final del camino, sino un paso importante hacia mejores condiciones para quienes trabajan y acuden diariamente al Palacio de Justicia de Paraguarí“.

Reafirmó el compromiso de las autoridades judiciales de seguir gestionando acciones que contribuyan al fortalecimiento del servicio de justicia y al bienestar de las personas”, expresó.

Los trabajos comenzarán una vez que el proceso quede firme y sin observaciones por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La empresa adjudicada dispondrá de un plazo de un mes para ejecutar las tareas y poner en funcionamiento el sistema, señaló la presidenta Guens..