Concepción: fallece conocido historiador Teófilo “Tollo” Medina

A los 85 años falleció este domingo Teófilo Javier ”Tollo” Medina en la comunidad rural San Blás, distrito de Concepción.

El ex director de Cultura de la Municipalidad de Concepción, estaba compartiendo en un cumpleaños y aparentemente falleció a causa de un atragantamiento.

El hecho se registró este domingo en un cumpleaños que se festejaba en la comunidad de San Blás, distrito de Concepción.

Sus familiares informaron que el historiador y escritor fue en la mañana de hoy a compartir con sus amigos una fiesta de cumpleaños.

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Fallece reconocido historiador de Concepción

Mientras almorzaba se habría atragantado y finalmente falleció a consecuencia de esto.

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Don Tollo fue un concocido historiador concepcionero que escribió varios libros, además estuvo por varios años, como director de cultura de la municipalidad de Concepción.