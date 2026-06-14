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14 de junio de 2026 a la - 17:22

Concepción: fallece conocido historiador Teófilo “Tollo” Medina

Hombre mayor de pie con suéter gris y camisa blanca, con expresión neutra en un ambiente interior iluminado.
El historiador Teófilo “Tollo” Medina falleció en la ciudad de Concepción.

El reconocido historiador Teófilo “Tollo” Medina falleció este domingo a los 85 años de edad. El exdirector de Cultura de la Municipalidad de Concepción fue reconocido por su amplía trayectoria en el ámbito del estudio de la historia del Paraguay.

Por Aldo Rojas

A los 85 años falleció este domingo Teófilo Javier ”Tollo” Medina en la comunidad rural San Blás, distrito de Concepción.

El ex director de Cultura de la Municipalidad de Concepción, estaba compartiendo en un cumpleaños y aparentemente falleció a causa de un atragantamiento.

El hecho se registró este domingo en un cumpleaños que se festejaba en la comunidad de San Blás, distrito de Concepción.

Sus familiares informaron que el historiador y escritor fue en la mañana de hoy a compartir con sus amigos una fiesta de cumpleaños.

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Fallece reconocido historiador de Concepción

Mientras almorzaba se habría atragantado y finalmente falleció a consecuencia de esto.

Don Tollo fue un concocido historiador concepcionero que escribió varios libros, además estuvo por varios años, como director de cultura de la municipalidad de Concepción.