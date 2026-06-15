Crisis en el sector pesquero obliga a extender plazo para pago de licencias en Ayolas

El responsable de la oficina de pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), sede Ayolas, ingeniero Mario Martínez, explicó que este lunes vence el plazo de 15 días otorgado inicialmente al sector pesquero comercial de todo el país. Sin embargo, las autoridades resolvieron extender por otros cinco días la fecha límite para el pago del gravamen correspondiente a la licencia, documento que permite acceder al subsidio por veda pesquera otorgado a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Lea más: Ayolas: paralización de obras del Plan 1.000, financiadas por Itaipú, genera reclamos

Martínez señaló que, tras mantener conversaciones con representantes de distintas asociaciones de pescadores, se solicitó a directivos del Mades una nueva prórroga para que los trabajadores del sector puedan regularizar el pago de las licencias. Explicó que la escasez de peces en el río Paraná afecta directamente la actividad pesquera comercial, repercutiendo negativamente en los ingresos económicos de las familias dedicadas a esta actividad y dificultando el cumplimiento de sus obligaciones administrativas.

Escasez de especies

En otro momento, manifestó que existen especies de peces cuya captura es cada vez más escasa, mientras que los acopiadores provenientes de otras ciudades buscan adquirir una mayor variedad de productos para su posterior comercialización. En la actualidad, resulta muy difícil conseguir bagre, dorado y surubí. En contrapartida, las especies que registran mayor disponibilidad son el mbata (G. 5.000), la boga (G. 40.000) y el armado (G. 5.000).

“La escasez de peces en la zona de Ayolas impide la circulación de dinero dentro de la comunidad ayolense. Los pescadores manifiestan que la presencia de algas acuáticas y la pronunciada bajante del río Paraná son las principales causantes de la crisis existente en el sector pesquero local”, agregó.

Lea más: Ayolas: El pueblo habló en las urnas, afirma Mutti tras ganar la interna colorada