Operación Jerjes I: jueza autoriza extracción de datos de celulares de Bugão

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, autorizó a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 119 la extracción de datos de tres celulares, incautados el pasado 12 de mayo cuando se produjo la detención de Narciso Ayala, alias Bugão, a fin de obtener mayores datos para la pesquisa de la causa conocida como Jerjes I.

La agente fiscal Lorena Ledesma, encargada del caso, solicitó la autorización para la realización de la pericia informática sobre tres teléfonos de la marca iPhone. Para esta tarea, la magistrada designó a la suboficial 1° PS Rossana Asunción Ibarra Flores, como perito que llevará a cabo la diligencia.

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En tal sentido, se estableció como puntos de pericia la búsqueda y extracción de archivos entrantes; salientes; guardados; borrados; mensajes de voz mensajes de texto, así como de WhatsApp, Telegram, Line, Snapchat, Twitter (hoy X), Facebook, mail, Instagram, Signal o cualquier otro tipo de aplicación que contenga intercambio de mensajes y/o de comunicación instalada en los celulares.

Igualmente, se deberá llevar a cabo la búsqueda y extracción de datos del archivo de llamadas; agenda telefónica; y los demás datos relevantes para la investigación que puedan existir en el teléfono como fotos, aplicaciones, notas, videos, entre otros que guarden relación con pistas, estancias y hechos punibles de tráfico, comercialización, tenencia de sustancias estupefacientes e intercambios de dinero; lavado de activos, crimen organizado.

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Bugão cayó en Encarnación luego de cinco años de haber estado prófugo y, junto con él, también fue detenido su hermano mayor Francisco Delosanto Ayala, de 55 años, alias Chapéu, condenado a 6 años de cárcel en septiembre de 2024. El allanamiento fue realizado por policías de la División de Inteligencia Antidrogas, dependiente del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, también conocida como Antinarcóticos.

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Investigación sobre narcotráfico internacional

Bugão era buscado desde el 27 de octubre de 2021, cuando se hizo la operación Jerjes I, en la ciudad de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

De hecho, su hermano Chapéu sí había sido arrestado cuando eso y luego condenado a 6 años de cárcel. Actualmente, gozaba de salidas transitorias, medida que ahora podría ser revocada.

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Jerjes I fue una investigación fue desarrollada por la entonces fiscala de Narcotráfico de Asunción, Lilian Lorena Ledesma Jara, con policías del Departamento Especializado Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Dicho equipo descubrió que Bugão era “el creador y líder de la organización criminal que se dedicaría al transporte de cocaína desde Perú o Bolivia hasta el territorio nacional y de este lugar a la República de Brasil y países europeos, así como envíos de marihuana a la República de Chile”, según dice en el acta de imputación.

Mejoras en el inmueble mediante ganancias ilícitas de Bugão

Mediante investigaciones y trabajos de inteligencia realizados por policías de la Dirección de Hechos Punibles Económicos y Financieros, se individualizó a Narciso Ayala como supuesto líder de una red criminal dedicada al tráfico de cocaína.

Para los investigadores, el grupo de Ayala presuntamente se dedicaba a la importación de la sustancia desde los países productores como Perú y Bolivia para su introducción al territorio nacional, específicamente Canindeyú, y desde esta zona, exportarla nuevamente al Brasil y países de Europa, así como el envío de marihuana a Chile.

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La teoría del Ministerio Público en tal sentido es que, con el dinero obtenido a través de la venta de las sustancias ilícitas, Ayala, junto con su esposa Ninfa Villasboa, habría adquirido y mejorado varias propiedades y emprendimientos, entre ellos la vivienda que registró a nombre de Villasboa, que era la familiar.

Estructura desmantelada con el Operativo Jerjes I

A esto se suma que Ninfa Villasboa también habría prestado su nombre para la conformación de la firma “4 Hermanos SA”, además de que es titular de vehículos e inmuebles, pese a no conocerse actividad económica lícita que corrobore el origen de los fondos.

La pareja de Narciso, Ninfa Villasboa Chamorro, se puso a disposición en fecha 02 de noviembre de 2021, es decir, luego de de los allanamientos simultáneos realizados en el marco de la Operación Jerjes I, el 27 de octubre de 2021, en Canindeyú. Su esposo, por su parte, cuenta con orden de captura nacional e internacional y rebeldía.

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La fiscala Ledesma detalló que la estructura criminal tenía a su disposición alrededor de 15 inmuebles, entre ellos dos estancias, depósitos, talleres y viviendas, que en su conjunto fueron tasados por valor de US$ 20 millones.

El objetivo del operativo Jerjes I era la detención de Bugão, acusado por los investigadores de dirigir un “clan familiar” junto con su hermano Francisco Delosanto Ayala, quien fue detenido durante el procedimiento. Refirió que Narciso Ayala cuenta incluso con una condena en Brasil por tráfico de drogas, además de un proceso abierto.

“Bugão” también cuenta con antecedentes por homicidio doloso, tras un asesinato registrado en Salto del Guairá en marzo del 2012, según los datos de ABC Color.

Hermano y esposa de Bugão fueron condenados

El 6 de septiembre de 2024, Ninfa Villasboa de Ayala (37 años); esposa del supuesto narcotraficante Narciso Ayala, alias “Bugão”, fue condenada a 7 años y seis meses de pena privativa de libertad por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas en el marco del caso “Jerjes I”.

Igualmente fueron condenados a 6 años de cárcel los acusados Francisco Delosanto Ayala (51), alias Chapéu, hermano de “Bugão”; y Sirio Eudes Riquelme Bazán (32), alias Cambista, quienes según lo probado en el juicio por la fiscal Lorena Ledesma lavaron el dinero obtenido por Narciso Ayala mediante el tráfico de drogas.

El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado presidido por la jueza Inés Galarza e integrado por Juan Dávalos y Pablino Barrero dictó además el comiso especial de 12 inmuebles ubicados en Salto del Guairá, que son administrados por la Senabico desde octubre de 2021, además de cabezas de ganado, vehículos, joyas, armas y las sumas de dinero que fueron incautados durante el operativo denominado “Jerjes I”.