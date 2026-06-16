Cambio en el IPS en Caaguazú: efecto de la sorpresiva visita de Fretes

Las autoridades del IPS resolvieron designar al doctor Ramón Cerdán como nuevo director de la Unidad Sanitaria de Caaguazú, en reemplazo del doctor Carlos Alderete.

El acto de posesión de cargo se realizó en la mañana de este martes en la sede central de la previsional, en Asunción. Estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Administración del IPS, doctor Isaías Fretes.

La medida se produjo tras la inspección realizada el pasado 29 de mayo por el doctor Fretes, quien constató una serie de falencias que afectan el funcionamiento del centro asistencial.

Entre los principales problemas detectados figuran la falta de medicamentos, escasez de especialistas, ausencia de equipos tomográficos, deficiencias en el servicio de lavandería y otras carencias consideradas esenciales para una atención eficiente.

Plan de fortalecimiento de la gestión

La institución informó que la medida forma parte de una estrategia orientada al fortalecimiento de la gestión y a la mejora continua de los servicios de salud destinados a los asegurados del departamento.

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Durante el acto, Fretes pidió a las nuevas autoridades priorizar una administración basada en la transparencia, el fortalecimiento institucional y la protección de los recursos públicos. Asimismo, destacó la necesidad de promover el compromiso de los funcionarios y recuperar la confianza de los asegurados mediante una gestión eficiente y honesta.

Consciente de los desafíos

Por su parte, Cerdán señaló que asume el cargo con plena conciencia de los desafíos existentes en la Unidad Sanitaria de Caaguazú. Indicó que una de sus principales prioridades será transparentar los procesos administrativos y trabajar de manera coordinada con todos los sectores del hospital para corregir las falencias detectadas.

El nuevo director agregó que ya dispuso la articulación de acciones conjuntas entre las distintas dependencias del centro asistencial con el objetivo de encontrar soluciones rápidas y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los asegurados.