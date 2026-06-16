IPS inicia capacitación de médicos para activar Hospital Virtual

El Instituto de Previsión Social (IPS) inició hoy con la capacitación de los primeros 20 médicos que serán parte del nuevo Hospital Virtual. Esta estrategia de modernización sanitaria promete descongestionar los centros asistenciales y facilitar el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

Derlis León, gerente de Salud del IPS había asegurado que esta modalidad permitirá a los asegurados recibir atención médica mediante videollamadas en tiempo real, eliminando la necesidad de traslados innecesarios y optimizando el tiempo de espera.

La iniciativa, desarrollada con el soporte técnico de Copaco, tiene como objetivo principal brindar un seguimiento continuo a pacientes con diabetes, hipertensión y otras patologías crónicas de alta prevalencia.

Capacitación intensiva y operativa

Los profesionales seleccionados, especialistas en Clínica Médica y Medicina Familiar, iniciaron esta mañana un programa de 72 horas de formación. El entrenamiento abarca:

Competencias técnicas: Manejo de la plataforma de teleconsultas.

Protocolos clínicos: Actualización en el manejo de enfermedades crónicas y prescripción electrónica.

Procesos asistenciales: Organización de las cabinas equipadas para la atención remota.

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El gerente de Salud del IPS indicó que tras finalizar esta etapa teórica y las prácticas supervisadas, el servicio tiene previsto comenzar las atenciones durante las primeras semanas de julio. El Hospital Virtual operará de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00.

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Hospital Virtual y los beneficios para el asegurado

León destacó que la primera población objetivo serán asegurados de 55 años en adelante que ya están empadronados por sus condiciones de salud. Con esta implementación se busca:

Continuidad en medicamentos: Facilitar la renovación periódica de protocolos sin acudir presencialmente cada seis meses. Gestión eficiente: La prescripción de fármacos será electrónica, permitiendo su retiro en el centro asistencial más cercano al domicilio del paciente. Descongestionamiento: Al trasladar el seguimiento crónico a la modalidad virtual, se libera capacidad operativa en los hospitales físicos para atender urgencias y otras necesidades presenciales.

Una vez que el sistema alcance su plena operatividad, el IPS estima realizar entre 10.000 y 13.000 consultas mensuales. Para acceder a este servicio, León anunció que el IPS contactará directamente a los asegurados mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas para explicar el funcionamiento y obtener su consentimiento.