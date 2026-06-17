Bolígrafos de Minotauro: vía libre para estudiar apelación de exfiscal condenado

La recusación deducida por el exfiscal antidrogas Hugo Carlos Volpe Mazó, condenado a 3 años de cárcel por el caso “bolígrafos de Minotauro”, en contra de los miembros del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala; fue rechazada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con esta decisión de los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes, integrantes de la Sala Penal; los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y Silvana Luraghi son confirmados como integrantes del tribunal de alzada que debe estudiar el recurso planteado por Volpe Mazó, en contra de su sentencia a 3 años de prisión por frustración de la persecución y ejecución penal y prevaricato.

Lea más: Bolígrafos de Minotauro: condenan a exfiscal antidrogas y absuelven a otro

En su voto el ministro Benítez Riera (preopinante) resaltó que la pretendida separación de los camaristas carece de argumentación en torno a la demostración de la causal de motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia, teniendo en cuenta que el escrito de recusación hace más bien “alusiones vagas, imprecisas y generales de supuestas anormalidades.”

Por su parte la ministra Llanes señaló que el exfiscal Hugo Volpe no explicó y mucho menos acreditó en qué sentido se encuentra comprometida la independencia e imparcialidad del órgano colegiado; así como no se explican en qué consistirían los motivos graves en que se hallan incursos los magistrados como expresamente lo indica la norma procesal invocada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Condenado por “bolígrafos de Minotauro”

El 24 de setiembre de 2025 el exfiscal y exviceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia fue condenado por frustración de la persecución penal realizado por funcionarios, por parte del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por Ana Rodríguez Brozón y Yolanda Morel.

En el juicio quedó probado que el exfiscal antidrogas dispuso el archivo de la investigación al capo mafioso Sergio De Arruda Quintiliano, alias Minotauro, quien operaba en Pedro Juan Caballero. “Con esta decisión paralizó las investigaciones impidiendo que Minotauro sea procesado por hechos punibles graves como tráfico de drogas de armas y otros delitos conexos”, señaló la jueza Karina Cáceres.

La presidente del Colegiado de Sentencia explicó que Volpe utilizó en forma indebida la figura del archivo fiscal que requiere que exista una imposibilidad de individualizar al imputado.

Vídeo: El Caso: “Bolígrafos de Minotauro”

Sin embargo, Hugo Volpe tenía individualizado a Minotauro ya que ordenó su detención preventiva, de acuerdo con lo señalado por la magistrada al momento de dar a conocer la sentencia.

Absolución para exfiscal Armando Cantero

El segundo acusado con relación al caso, el exagente fiscal Armando Martín Cantero Fassino fue absuelto. El mismo fue acusado por supuesto soborno agravado y también enjuiciado por presunto prevaricato.

Para el tribunal, quedó probado que Cantero facilitó el número de teléfono del fiscal Volpe al abogado Edison Sánchez, representante de Minotauro y le indicó como tenía que proceder para contactarlo.

Pero para las juezas, con este solo hecho no se demuestra que haya tenido la intención de incidir en Volpe para favorecer a Minotauro.

Lea más: Ex fiscal absuelto dice que le perjudicaron con el caso “bolígrafos de Minotauro”

A inicios del juicio oral el Tribunal de Sentencia había advertido a las defensas que los acusados también se exponían a ser condenados por los hechos de prevaricato y realización del hecho por funcionario público, con base en los elementos probatorios presentados por las fiscalas Laura Giacummo y Luz Guerrero, quienes precisamente solicitaron penas de 4 años y 6 meses para Volpe y 1 año y 6 meses para Cantero.

Informe de Brasil motivó investigación a exfiscales

La investigación a los exfiscales se inició a raíz de una documentación remitida por autoridades brasileñas, basada en una conversación entre María Alciris Cabral, esposa de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, Minotauro, y su abogado de nombre Edson, posteriormente identificado como Edison Francisco Sánchez Benítez. Las autoridades brasileñas accedieron a dichas conversaciones tras la extracción de datos de los mensajes del celular de María Alciris, tras su aprehensión en agosto de 2019.

En un diálogo desarrollado el jueves 18 de junio de 2019, a partir de las 11:14, el abogado Edson informa que ya se encuentra en Asunción y María Alciris le pide mantenerla informada de la reunión con Volpe. La mujer también pregunta si ya compró el bolígrafo para regalar al fiscal a lo que Edson dice que lo hará en otro momento.

Acto seguido, ambos comentan las publicaciones sobre Minotauro y que pretendían pagar a los diarios, para cesar las publicaciones sobre el caso. También hablaron de cerrar la mayor cantidad de procesos abiertos a nombre del narcotraficante, para poder eliminar de internet este tipo de información sobre él. Edson informa que se está yendo a la Fiscalía en Úber y la conversación queda en suspenso.

Lea más: Bolígrafos de Minotauro: Corte deja fuera del Ministerio Público a fiscal imputado por presunto soborno

Horas después, Edson pregunta qué tipo de lapicera Montblanc debería comprar, le envía fotos y la mujer elige una de US$ 900. Según dijo, era para que Volpe aceptara su regalo “de corazón” y se acordara de ella y su esposo cada vez que lo usara. Incluso bromearon que Volpe debería usarlo para archivar el proceso al narco. Edson comentó que al regresar a Pedro Juan Caballero, también regalaría otro Montblanc al fiscal Cantero.

Concluida la reunión, Edison envió foto de la resolución por la cual se archivó el proceso a Minotauro por uso de documento falso.

Viceministro renunció y fiscal no fue confirmado

Cuando las autoridades brasileñas informaron sobre la conversación, Volpe, quien se desempeñó como fiscal antidrogas y de Crimen Organizado, se desempeñaba como viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, cargo que se vio obligado a renunciar el 20 de enero de 2020 como consecuencia del escándalo.

Lea más: Hugo Volpe renuncia a Viceministerio ante sospechas de corrupción

Por su parte, el agente Armando Cantero fue trasladado a la Capital y con el avance de la investigación en la presente causa penal, no fue confirmado en su cargo.

El defensor Edison Sánchez fue igualmente procesado (por soborno agravado) con los exfiscales pero optó por una salida alternativa, la suspensión condicional del procedimiento.