Rescatistas y Defensa Animal rechazan que “Canela” vuelva con su propietario original

Según un documento dirigido a Diana Camarasa, representante de la Asociación Olfateando Huellas, la jueza penal de la adolescencia de Luque, Carmen Rosana Román, determinó que la perrita “Canela” vuelva con su propietario original en Areguá, donde originalmente fue herida.

La pequeña perra había sido víctima de un acto de violencia con un cebollón que le provocó la pérdida de la mandíbula. Tras un proceso de recuperación y una cirugía realizada por primera vez en Paraguay, se le colocó una prótesis mandibular.

El mencionado proceso se dio con un acompañamiento de la mencionada asociación que constantemente reportaba y velaba por el estado de la can. “La justicia se está burlando de la vida de una inocente y nosotros somos su voz. No podemos permitir esta burla”, mencionan desde Olfateando Huellas.

Inclusive, el agente fiscal de la Fiscalía zonal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, había imputado al adolescente de 17 años por la presunta comisión del hecho punible de crueldad animal, ya que él era el sospechoso del violento hecho.

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Rechazo de Defensa Animal

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal emitió un comunicado manifestando su desacuerdo con la decisión judicial.

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La institución sostiene que el retorno de Canela a su antiguo hogar implica volver a un entorno donde “evidentemente, no recibió los cuidados y la protección que merece”.

“Entendemos que por la situación, es necesario que permanezca con la persona quien se hizo responsable de su atención y cuidados”, detalla Defensa Animal.

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