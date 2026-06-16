Fiscalía sospecha de 1.500 títulos falsos de docentes en el MEC

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), denunció ayer la existencia de 250 títulos de docentes falsos, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. El ministro de Educación, Luis Ramírez, indicó que hay otros 300 diplomas más de Ciencias de la Educación que están bajo la mira.

“De estos 250 podemos decir que no se encuentran los datos en las universidades, no tienen registro; las universidades no reconocen, dicen que algunos fueron adulterados y falsificados. Son 250 personas que de alguna manera consiguieron un trabajo con esos títulos y esos títulos hoy van a ser anulados por la Justicia”, apuntó Ramírez.

Agregó que, por la autonomía de las universidades consagrada en la Constitución Nacional, el MEC no puede tomar intervención en las instituciones que estarían involucradas, por lo que derivan los antecedentes a la Fiscalía General del Estado.

Las primeras investigaciones datan del 2024, a través de denuncias anónimas que apuntaban a que profesores se inscribían a Concursos Públicos de Oposición (CPO), para ingresar al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDDE). La fiscala Teresa Sosa Laconich fue la agente designada para la investigación. Actualmente, la cantidad de sospechas de diplomas universitarios no auténticos creció ampliamente.

La sospecha detrás de los 1.500 títulos falsos en el MEC

La fiscala Teresa Sosa, designada para la investigación inicial de los títulos falsos de docentes en la cartera educativa, indica que en primera instancia, la pesquisa incluyó a un pequeño grupo de profesores con títulos falsos.

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“La denuncia era que muchos profesores habrían presentado sus títulos para el concurso público, sin haber realizado la carrera de maestro de Educación Escolar Básica (EEB). El MEC comenzó una investigación preliminar, que luego derivó al Ministerio Público”, indicó la agente.

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Afirmó que dentro de la investigación, tomó conocimiento de la existencia de una “sospecha de 1.500 títulos falsos” aproximadamente. “Son personas que habrían presentado el registro de docente, que te habilita para enseñar en escuelas públicas y privadas. Algunos incluso son ya directores de instituciones educativas”, agregó.

Hasta la fecha, se confirman tres profesores imputados, quienes serían los “facilitadores” que son los que habrían hecho las inscripciones de estos títulos ante el MEC. Además, hay 9 docentes imputados, que son los que accedieron a estos cartones falsificados. En total, 12 personas imputadas.

Títulos falsos: indagan complicidad de funcionarios del MEC y el Cones

La fiscala Teresa Sosa explicó que tras la sospecha de los 1.500 títulos falsos, pidió al ministro de Educación, Luis Ramírez, que realice una auditoría al interior de esta institución, así como en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

El tema de títulos falsos no solo abarca a docente, sino que a personas de diferentes profesiones que han presentado títulos falsos para obtener una matrícula como profesional, pero no están capacitados para realizar esa profesión, esa tarea, según la Fiscalía.

“Implica también una suerte de apoyo y trabajo en confidencia por parte de un sector administrativo dentro del MEC y del Cones, para que esto sea posible. Habría un grupo de funcionarios que colaborarían con la entrega de títulos falsos y la inscripción de esos títulos en las instituciones pertinentes", afirmó Sosa.

Remarcó que esta complicidad también hace que la tarea investigativa sea más compleja y resulte en varias aristas que se deben tomar en cuenta para seguir adelante.

¿Cuál es la universidad salpicada por los títulos falsos de imputados?

La agente del Ministerio Público informó que sobre los diplomas universitarios de las personas hasta ahora imputadas, no existen dudas sobre las falsificaciones.

“No hay ninguna duda sobre la falsedad del título. Porque la universidad que supuestamente emitió, te dice yo no emití, no son las firmas, no los tengo en el listado, no pagaron matrícula, no son alumnos de ningún curso. Allí ya no hay ninguna duda”, manifestó Sosa.

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Los títulos se le atribuyeron a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) y sus autoridades son las que informaron que esas personas no están registradas ni conocen dato alguno de las mismas en esta casa de estudios.

Fiscala dice que Cones debe cerrar institutos que brindan títulos falsos

Sosa Laconich también mencionó que hay institutos de educación superior o universidades que sí otorgan títulos falsos a personas que, en su buena fe, se matriculan, pagan cuotas y asisten a todas las clases en un instituto o universidad, durante cuatro años para obtener la licenciatura en Educación.

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“Esta es otra arista que debemos investigar. Son personas que invirtieron muchísimo dinero para estudiar de verdad, pero que resulta que los títulos que le dieron en estas instituciones son falsos, de entidades no acreditadas o o no habilitadas. El Cones realmente tiene que hacer un trabajo también para cerrar estos locales”, sentenció.