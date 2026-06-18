IPS recorta vademécum: denuncian exclusión de 99 fármacos oncológicos

La reciente resolución del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), que oficializó la eliminación de 939 ítems de su vademécum, ha desatado una profunda preocupación en la comunidad de asegurados, particularmente entre los pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas.

La medida, presentada por las autoridades del seguro social, liderado por Isaías Fretes, como un ajuste administrativo para sanear el listado y dejar de comprar “al santo botón”, ha escalado rápidamente a una crisis de confianza entre los pacientes con cáncer.

Los números detrás de la polémica

De acuerdo con la información oficial emanada tras la sesión del martes último, el recorte de insumos y medicamentos se desglosa de la siguiente manera:

916 ítems: catalogados bajo la categoría de “insumos”.

23 ítems: identificados específicamente como “medicamentos”.

Sin embargo, esta clasificación es puesta en duda por la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS (APODIPS). Según el análisis preliminar realizado por la organización, dentro de los 916 ítems rotulados como “insumos”, se encuentran al menos 99 medicamentos destinados al tratamiento contra el cáncer y fármacos de soporte vital.

Algunos de los medicamentos de impacto clínico y complejidad que se mencionan en el listado del IPS son: Rituximab, Trastuzumab, Adalimumab y Etanercept. La lista de excluidos incluye también fármacos como Pegfilgrasti, Filgrastim y Palivizumab. A continuación, la lista depurada presentada por la APODIPS:

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Los pacientes también cuestionan la eliminación de fármacos agentes alquilantes y antimetabolitos, inmunomoduladores y de terapia hormonal.

El grito de auxilio de los pacientes oncológicos

La gravedad de la situación ha llevado a APODIPS a emitir un comunicado contundente en el que se preguntan: ¿A qué nos quiere condenar el IPS?.

La asociación exige una aclaración urgente, argumentando que la eliminación de estos ítems no solo representa un cambio administrativo, sino una amenaza directa a la continuidad de tratamientos que, para muchos asegurados, significan la diferencia entre la vida y la muerte.

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Myrna Galeano, presidenta de APODIPS, fue tajante al respecto: “Los pacientes necesitan certezas, no incertidumbre. Una decisión de esta magnitud requiere información clara y garantías de que nadie quedará sin acceso a la medicación que necesita”.

Las exigencias a las autoridades

La asociación ha solicitado formalmente que el Consejo de Administración del IPS proporcione:

Criterios técnicos y médicos: La fundamentación científica y clínica que justifica la exclusión de estos fármacos. Transparencia: La publicación oficial del listado completo y detallado de los 939 ítems eliminados. Plan de contingencia: Cuáles serán las alternativas terapéuticas para los pacientes que se verán privados de sus medicamentos actuales. Garantía de continuidad: Asegurar que los pacientes que ya iniciaron tratamientos no sufran interrupciones por falta de stock o exclusión del vademécum.

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Desde la asociación mantienen una postura de cautela, esperando que el escenario sea producto de un “error involuntario” o una “interpretación administrativa” mal ejecutada. No obstante, advierten que la falta de comunicación oficial está generando un nivel de angustia insostenible entre familias que ya conviven con la fragilidad de su salud.

Más allá de la respuesta técnica, APODIPS ha solicitado la apertura inmediata de un espacio de diálogo que involucre a las autoridades del IPS, los médicos tratantes y los representantes de los asegurados.