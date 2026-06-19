Enredadas: una comedia que une pueblos y trasciende fronteras

Luego de una temporada en Encarnación, donde fue vista por más de 800 espectadores y fue declarada de Interés Municipal por la municipalidad de Encarnación y de Interés Turístico y Cultural por la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay, la comedia teatral Enredadas cruza el río Paraná para presentarse por primera vez en este formato en la ciudad de Posadas, Argentina.

La presentación se realizará en el Mandové Teatro Bar, de Posadas, Misiones, desde las 21:00. La obra constituye una coproducción artística internacional entre Rocemí Producciones, de Encarnación, y Las Magnolias Troupé Artística, de Posadas, Argentina.

La producción constituyó una experiencia de integración cultural que reunió a artistas, técnicos y profesionales de ambos países, según los organizadores. Fue una propuesta innovadora que combina teatro, música en vivo y recursos audiovisuales.

Con humor, emoción y una mirada sensible sobre los desafíos contemporáneos de las mujeres, la obra propone una experiencia escénica que entretiene, conmueve y genera espacios de reflexión colectiva.

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Reconocimiento internacional

Además de su valor artístico, el espectáculo ha sido reconocido por su aporte al intercambio cultural regional y cuenta con el acompañamiento de instituciones como el Instituto Provincial de Teatro Independiente (IPTI), el Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC) y el Instituto Provincial de la Danza, entre otros actores culturales que respaldan la circulación de propuestas escénicas en la región.

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La función en Posadas tendrá también un carácter solidario, ya que parte de lo recaudado será destinado en beneficio de Huellas de Género y Libre Relincho, dos organizaciones locales con fuerte compromiso social en la prevención de la violencia de género y el bienestar animal.

Enredadas narra las historias de tres mujeres de diferentes edades y contextos sociales cuyas vivencias se entrelazan por las imposiciones culturales sobre el “ser mujer”. La trama aborda temas como la sobrecarga emocional, los vínculos afectivos, la maternidad, el amor, el trabajo y la búsqueda de libertad personal, generando una identificación inmediata con el público desde la empatía y la risa.

El elenco está integrado por Lara Chamorro y Mara Portillo, de Paraguay, junto a la actriz argentina Veroka Fedeli, quien además es la dramaturga de la obra. La dirección está a cargo de Paola Figueroa, con asistencia de Noemí Brítez. La producción ejecutiva corresponde a Patricia Brítez.